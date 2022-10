Robles sobre el CGPJ: "La responsabilidad es del PP. La ley y la Constitución no se negocian, se cumplen"

La ministra de defensa, Margarita Robles, ha vuelto a cargar este lunes contra el Partido Popular por su rechazo a renovar el Consejo General del Poder Judicial, situación que se arrastra hace ya 4 años y que ha desembocado en la dimisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

"El PP lleva 4 años boicoteando la renovación del CGPJ. El Gobierno siempre ha querido renovar este órgano judicial y respetar la Constitución, pero el PP siempre lo ha bloqueado", ha recordado la ministra en entrevista a Espejo Público. "Se trata de un incumplimiento de la Constitución y un desrespeto a la ciudadanía y al poder judical", añadió.

Así, para Margarita Robles, no hay reparto de culpas entre el PP y el Gobierno: "Aquí no hay equidistancia posible, la responsabilidad es del Partido Popular".

Esta mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para encauzar una nueva negociación en la que se pueda llegar a un acuerdo de renovación del órgano judicial. El PP insiste en su disponibilidad para renovar el CGPJ, siempre y cuando el Gobierno esté dispuesto a reformar la ley en un plazo de menos de seis meses. Margarita Robles responde que las leyes "se cumplen, no se negocian".

"Hay una ley en vigor y hay que cumplirla. Este proceso lleva cuatro años de retraso. Aquí no hay nada que negociar. Las leyes no se negocian, la Constitución no se negocia... ambas se cumplen", ha dicho Robles de forma tajante. "El PP no puede dar lecciones de nada cuando está incumpliendo la Constitución. No tiene ninguna autoridad moral. Por favor, lo unico que pido es un poco de seriedad y rigor, porque es gravísimo lo que está pasando", zanjó la ministra.

