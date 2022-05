El PNV asegura que Bildu respalda a Sánchez "por la situación de los presos de ETA"

El PNV insiste en lanzar avisos a Pedro Sánchez por su acuerdo con Bildu. La encargada de hacerlo ha vuelto a ser presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, que este sábado ya advirtió al presidente del Gobierno para que "no juegue con fuego". En esta ocasión, Atutxa ha asegurado que el pacto entre Moncloa y los abertzales es total. De hecho, ha apuntado a que los de Arnaldo Otegi apoyarán a Sánchez "haga lo que haga". El motivo, según ha explicado, es la nueva situación de los presos de ETA.

Como ha explicado, EH Bildu ha decidido apoyar "incondicionalmente" al Ejecutivo de Pedro Sánchez "por la situación de los presos de ETA". Ese apoyo se dará "haga lo que haga este Gobierno, incluso en aquellas cuestiones en las que la autogobierno vasco pueda verse afectado". Algo que, como ha apuntado, no hará el PNV. Y que se convierte en el segundo aviso de los jeltzales. Los cuales llegan después de que los de Otegi 'salvaran' el decreto de las medidas contra la crisis del Gobierno el pasado jueves.

Y aunque ha reconocido que a su partido "le vendría bien" que la legislatura llegara a su fin, ha instado a Sánchez a recomponer su relación con ERC. "No solo para tener mayoría, sino porque el asunto del espionaje es muy grave", según ha asegurado en una entrevista en el periódico El Correo.

En su opinión, el PNV "claramente" también ha sido espiado con Pegasus, y ha remarcado que "ahora, lo importante es que se esclarezca cómo ha sido ese proceso y después, ver quién es el o la última responsable".

Sobre la posibilidad de apoyar, en su caso, un gobierno español liderado por el PP de Alberto Núñez Feijóo ha indicado que "primero habría que ver qué es ese nuevo PP", aunque ha descartado cualquier tipo de respaldo "si cuentan con Vox".

Itxaso Atutxa también se ha referido al nuevo estatus que propugna el PNV, pero ha opinado que en este momento "no se puedan lanzar expectativas que no tengan agua en la piscina". "La política española no está para recibir con una mínima objetividad un asunto como este. No vamos a cejar en que somos una nación que debe ser reconocida, pero forzar ahora situaciones cuando no hay una tranquildiad política, no lo veo.Ni Podemos está para eso. Hay poca agua en esa piscina", ha considerado.

