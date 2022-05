Ayuso, otra vez en campaña: promete hacer de Madrid una región "socialismo free"

Convertir la Comunidad de Madrid en una región "socialismo free" ("libre de socialismo"). Esa es la promesa que Isabel Díaz Ayuso ha lanzado este domingo en Majadahonda, en el arranque de su campaña para presidir el Partido Popular en la región; un sueño que cumplirá el próximo 21 de mayo cuando clausure el XVII Congreso Autonómico Extraordinario que se celebrará en el IFEMA.

Aunque lo cierto es que la futura baronesa popular vive en una campaña electoral sempiterna contra la izquierda, y muy especialmente contra el Gobierno de España. Y ese mismo eslogan -"socialismo free"- ya lo pronunció en Castilla y León tras el pacto de Alfonso Fernández Mañueco con Vox. Hoy, en este sentido, ha abundado en que "no hay socialismo, hay santidad y una persona [Pedro Sánchez] que lo único que hace es pactar con el diablo y destrozar España con tal de quedarse unos meses más".

A partir del 21 de mayo, Díaz Ayuso, que no contará con oposición a su candidatura, podrá confeccionar el partido a su imagen y semejanza, aunque ha adelantado que no quiere "un club de amigos" sino un PP cercano a la calle. Por eso celebrará una Convención en octubre en la que "decirle a todos los ciudadanos con claridad qué pensamos, qué ideas tenemos, por dónde queremos transcurrir".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llega al acto de campaña en Majadahonda. EP

Así lo ha expuesto durante el acto de presentación de su programa para liderar el PP en la región, en Majadahonda, donde ha hecho hincapié en que quiere un partido "que siga conectando a los ciudadanos de izquierda a derecha en torno a un mismo mensaje de prosperidad y de libertad que emanó de las urnas ahora hace un año", que une al hombre y a la mujer", que no entiende clases sociales, que no las divide y que no las enfrenta" y una formación "que va de lo rural a las grandes urbes".

"Somos un partido que representa a todos, a la infancia, a la discapacidad, a los mayores, a las personas que triunfan y que muchas veces son perseguidas en nuestro país y sobre todo somos el partido de las personas que necesitan una nueva oportunidad para sacar adelante sus vidas y sus proyectos. Ese es el PP", ha reivindicado ante el aplauso entusiasta de decenas de militantes.

De Majadahonda a Fuenlabrada

El enclave escogido para arrancar la campaña hacia la presidencia del PP de Madrid tiene su intríngulis. Majadahonda es el municipio más populoso de España (72.000 habitantes) donde los populares gobiernan en coalición Vox. Y no olvidemos que la presidenta madrileña está dispuesta a dar entrada al partido a su derecha en "municipios importantes" tras el paso por las urnas en 2023.

Isabel Díaz Ayuso continuará su campaña el próximo miércoles en Fuenlabrada, otra ciudad escogida estratégicamente, pues es la única del sur de la región que jamás ha sido gobernada por el Partido Popular, aunque desde Puerta del Sol esperan que eso cambie a partir de los próximos comicios municipales para que sea "socialismo free".

Y ya tiene clara la fórmula para tan complicada empresa. "Os quiero ver a todos en los medios de comunicación, en las redes, con las asociaciones, con los ciudadanos, hablando con autónomos, escribiendo artículos, dando batallas, en las encuestas, en los medios, en todas partes y en la calle. Quiero que sea un partido callejero, pandillero, que está con la gente, que da esas peleas y que lo hace siempre con cabeza, con corazón y con humildad", ha arengado a los suyos.

