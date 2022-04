Los profesores no están obligados a llevar la mascarilla en clase pese a que el colegio se lo exija

La eliminación de las mascarillas en interiores es una realidad en España. Lo confirma el Boletín Oficial del Estado (BOE) que este miércoles hace efectiva una de las medidas más esperadas por la sociedad española. Su eliminación será generalizada en la mayoría de los sectores (excepto el sanitario y los medios de transporte), incluido también el ámbito escolar.

Ni profesores ni alumnos estarán obligados a llevar mascarilla, aunque su centro lo requiera. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Educación a EL ESPAÑOL después de que varias regiones hayan recomendado mantener este método de protección. "El equipo directivo de un centro puede recomendar su uso, pero no obligar a nadie a llevarla", afirman.

La decisión es aplicable para todos los centros de enseñanza, ya sean públicos, privados o concertados. Y es compatible, según el Ministero, con la de aquellas comunidades que ya han empezado a recomendar a los docentes que sigan usando estos métodos de protección.

Este es el ejemplo de Aragón, comunidad autónoma de la que es originaria la ministra del ramo, Pilar Alegría. El Departamento de Educación del Gobierno de la comunidad autónoma ha notificado a los centros que es "recomendable que el personal siga utilizando mascarillas en espacios cerrados y de uso compartido".

Concretamente, la Dirección General de Personal del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a través de los respectivos servicios provinciales, ha remitido una nota interna a los centros educativos en la que se les recomienda mantener la ventilación frecuente, la higiene de manos y el uso de mascarilla en aulas y laboratorios.

Pero, acorde a las declaraciones del Ministerio, estas recomendaciones no serán de obligado cumplimiento. Esto es, aunque el centro inste a los docentes a ponerse la mascarilla, estos podrán negarse.

Empresa privada

Hay que recordar que en la empresa privada son los comités de riesgos laborales y salud pública de cada compañía los que pueden tomar la decisión de imponer este método de protección por las características del mismo. Tanto es así que grandes compañías como el Corte Inglés o Mango ya han anunciado que sus empleados seguirán usando mascarillas.

La diferencia entre empresa pública y entorno escolar podrá llevar a situaciones de lo más paradójicas, puesto que varios servicios como el comedor o la limpieza responden a contratas externas al centro.

Así, mientras que un docente no se pondrá la mascarilla en toda su jornada laboral, el trabajador de la cocina o del comedor (que esté subcontratado por una empresa de servicio de comidas externa al centro) sí puede estar obligado a llevarla.

No sólo Aragón se ha manifestado a favor de mantener las mascarillas para los docentes. El consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, Pedro Uruñuela, ha avanzado que se recomendará a los centros escolares el uso de la mascarilla en momentos en los que se produzcan aglomeraciones en espacios interiores.

Su postura es similar a la de los gallegos que, aunque afirman que esperarán a que se publique el Boletín Oficial del Estado (BOE),también pretenden recomendar las mascarillas, aunque aseguran ser conscientes de que no pueden obligar a ello. Desde la Xunta reconocen su "preocupación por este ámbito".

En otras regiones como Comunidad Valenciana prefieren evitar posicionamientos, pero ofrecen a sus docentes y alumnos la disposición de mascarillas gratuitas hasta que finalice el curso escolar.

Pediatras

La mascarilla ya no era obligatoria en los recreos y demás actividades escolares o extraescolares al aire libre desde el pasado 10 de febrero, pese a que muchos colegios, a fecha de hoy, lo han seguido aconsejando.

Es más, la Ponencia de expertos redactó un documento el pasado 31 de marzo que especificaba que su criterio no era solo levantar la obligación en los colegios, sino que no se recomendaba su uso en entornos escolares, centros de enseñanza de todo tipo y de cualquier naturaleza entre los niños hasta 18 años y de los profesores no vulnerables.

La eliminación de la mascarilla en los centros escolares ha sido una de las medidas más demandas por los expertos. Hace dos meses, los pediatras de España subrayaban que, "a lo largo de la pandemia, se ha evidenciado que en la población menor de 12 años la transmisión es baja en comparación con la transmisión entre adultos".

Sin embargo, la utilización de las mascarillas ha tenido "un impacto negativo importante en el bienestar de esta población, influyendo en el aprendizaje y las relaciones sociales". El secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Jesús Pueyo, es uno de los defensores de que esta medida va a ser especialmente positiva en Educación Primaria.

En esta etapa escolar se ha hallado "un aumento de dificultades de aprendizaje por el uso de las mascarillas al haberse distorsionado durante un periodo largo de tiempo la comunicación verbal" que es esencial en el aprendizaje.

Hay datos que validan la preocupación de docentes y sanitarios por el uso prolongado de mascarillas en menores de edad. Según una investigación publicada en marzo por el grupo hospitalario HM, el empleo de las mascarillas provoca un aumento del 20% en las consultas por problemas en el habla de los niños.

"Está impidiendo que los pequeños que se encuentran inmersos en pleno proceso evolutivo del habla puedan imitar los movimientos de los labios y los sonidos que escuchan", explicaba la doctora Sita Pastor, del Servicio de Logopedia y Terapia miofuncional del Hospital HM Nens de Barcelona.

