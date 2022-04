Adiós a las mascarillas en interiores, aunque con excepciones: ¿dónde será obligatoria y dónde no?

Solo quedan horas para que la mascarilla deje de ser obligatoria en interiores en España. Concretamente, este 20 de abril, que será cuando se publique dicho decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahí se pondrá fin a dos años de obligatoriedad del cubrebocas, que se ha convertido en un elemento más del día a día.

Ya no será preciso llevarla en espacios cerrados, aunque hay una serie de excepciones, como son el transporte público, centros sanitarios y sociosanitarios (residencias). Hay que decir que las personas ingresadas en dichos recintos no tendrán obligación de utilizarla siempre y cuando se encuentren en su habitación y sin visitas. Sin embargo, los trabajadores y las personas que acudan como visitantes deberán usarlas.

A partir de ahí se abren muchas incógnitas sobre el uso de la mascarilla en sitios como el trabajo, supermercados o recintos deportivos.

¿Hay que utilizar mascarilla en el trabajo?

La ley no contempla el uso de la mascarilla en el puesto de trabajo. Por lo tanto, la decisión de llevarla o no dependerá en cierta medida del propio empleado y de los servicios de prevención de riesgos laborales de cada compañía. En principio no sería necesaria siempre que haya una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, además de la ventilación necesaria.

Cuándo será recomendable su uso

Pese a que se suprime la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, desde el Ministerio de Sanidad hacen un llamamiento para que se siga dando "un uso responsable" de esta protección. Lo hacen sobre todo pensando en determinados colectivos, como son las personas vulnerables. Aquí se encuentran los mayores de 60 años, pacientes inmunodeprimidos o embarazadas.

Viandantes usando mascarilla al aire libre por las calles de Madrid en una fotografía de archivo. Europa Press

Su utilización sería conveniente siempre que no se pueda guardar el metro y medio de separación con otras personas. Otros aspectos a tener en cuenta es la necesidad de ventilar dichos espacios y evitar siempre que se pueda las aglomeraciones en lugares cerrados, como pueden ser centros comerciales o locales hosteleros.

En restaurantes y bares ya no será preciso llevarla. Pero no estaría de más que cuando no se estuviera consumiendo y hubiese un ambiente demasiado cargado hiciéramos uso de ella. Aunque el virus golpea con menos virulencia sigue estando muy presente entre nosotros.

¿Qué ocurrirá en los centros escolares?

Los alumnos podrán quitarse la mascarilla para estar dentro del aula. De hecho es una recomendación que han hecho tanto comunidades autónomas como los técnicos del Ministerio de Sanidad. De esta forma cumplen una de las peticiones de los pediatras, que venían solicitando desde hace tiempo su retirada.

Algunos estudios demostraron que no existían grandes diferencias de transmisión entre una clase con alumnos de menos de 6 años, donde no era obligatoria, a una de mayores, en donde sí que se exigía su empleo.

Otra situación bien distinta es la que tendrán que soportar los profesores. A aquellos considerados como vulnerables, ya sea por edad o por problemas de salud, deberían seguir llevándola como hasta ahora.

Lo mismo podría decirse de los estudiantes. Aunque ya no sea obligatoria, serán muchos los que opten por usarla a modo de prevención.

Cuál es la situación del resto de países

Con esta medida, España sigue los pasos de la mayoría de países de la Unión Europea, donde se había suprimido su utilización en interiores hace tiempo. Eso sí, con algunas excepciones en centros sanitarios, sociosanitarios y transporte público.De nuestro entorno, solo la conservan Portugal y Francia.

Una medida que genera debate

Esta decisión genera bastante debate entre los expertos en salud pública. Algunos sostienen que la medida es adecuada y que incluso se toma demasiado tarde. Sin embargo, otros lo aprecian demasiado precipitado. Es el caso de la Sociedad Española de Epidemiología. En opinión de este organismo, la medida no viene avalada por los datos epidemiológicos, ya que se había comunicado con un par de semanas de adelanto.

Aseguran que se trata de una media muy visible, y con su eliminación se traslada a la población el mensaje de que ya no existe la necesidad de tomar ninguna medida. Explican que "la nueva estrategia de vigilancia se fundamenta en la necesidad de centrar la protección en los vulnerables". Y para ello se hace más necesario que nunca que se adopten las debidas medidas en aquellos lugares como donde viven y trabajan estas personas. Gran parte del éxito reside en que los que no sean vulnerables ayuden en la protección de los que sí lo son, y para ello es esencial el cumplimiento de unas medidas mínimas.

La opinión de los técnicos de Sanidad ha pesado mucho. Sobre todo porque la intención del Gobierno era levantar la obligatoriedad antes de las vacaciones de Semana Santa. Pero finalmente decidieron retrasarla unos días, conscientes del efecto que podría tener esto en una época de multitudes y de reencuentros.

Aunque no haya prohibición de reunirse con otras personas y relacionarse con familiares y amigos, nunca está de más adoptar medidas de precaución. Además de hacerlo en lugares abiertos, deberíamos mantener las distancias de seguridad y evitar el más mínimo contacto cuando alguien presente síntomas.

Qué ocurre si presento síntomas de covid

Las personas asintomáticas o que presenten síntomas leves con menos de 60 años ya no deberán aislarse. Eso sí, la mascarilla deben utilizarla a lo largo de diez días desde que empiezan a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan