Daniel Sirera: "Feijóo es bilingüismo y libertad, no hace concesiones con la lengua al nacionalismo"

Daniel Sirera fue presidente del PP catalán entre los mandatos de Josep Piqué y Alicia Sánchez-Camacho. También fue diputado del Parlament, concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y senador, una dilatada trayectoria que quiere aprovechar ahora el PP de la Comunidad Valenciana.

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, lo ha incorporado como jefe de Gabinete y Estrategia, cargo al que accedió justo antes de que el partido implosionara a nivel nacional.

El primer reto de Mazón, aupado en su día por Pablo Casado, consiste en ganarse la confianza de Núñez Feijóo. Sirera conoce bien al gallego, pues elaboraron juntos la ponencia lingüística del Congreso Nacional del PP en el que la formación abrazó el bilingüismo.

"Núñez Feijóo es bilingüismo y libertad. Defiende el mismo bilingüismo y la misma libertad que nosotros en la Comunidad Valenciana", subraya Sirera frente a quienes afean al mandatario una defensa laxa del castellano en Galicia para contentar al nacionalismo.

¿Por qué reaparece y por qué en la política valenciana?

Es cierto que yo he sido presidente del PP de Cataluña, diputado en el Parlamento catalán, senador y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. Mi trayectoria política está vinculada a Cataluña. Pero también es cierto que en los últimos tres años he tenido una participación profesional y también pública en Valencia, en los medios de comunicación.

La historia de mi vida está muy vinculada a la Comunidad Valenciana. Tres de mis cuatro abuelos son valencianos. He veraneado toda mi vida en el mismo pueblecito de Castellón, y siempre que puedo estoy aquí. Entre otras cosas, porque me suponía también un desahogo a la presión social que hay en Cataluña por el independentismo.

Estuve hablando con Carlos Mazón y me dijo que estaba buscando una persona que conociera la política y también los medios de comunicación, que pudiera cumplir esa misión de director de gabinete con experiencia política. Me pareció una aventura apasionante. Al que le gusta la política, una oferta de este tipo le seduce. Lo consideré una oportunidad de aprender y de aportar al PP.

¿Cuál va a ser su papel?

Mi labor será optimizar los recursos, priorizar la agenda, tratar de influir en el tipo de discurso que tenemos que hacer. Aunque he de decir que me está resultando muy fácil, porque Carlos Mazón es una persona que tiene las ideas muy claras y que domina perfectamente el escenario.

Le estamos llamando en los medios el "estratega" de Mazón. ¿Se siente cómodo con el adjetivo?

Depende. Algunos me han comparado con Iván Redondo, pero ni lo soy ni lo pretendo ser. Yo no voy a tratar de influir en el líder, voy a tratar de ayudarle.

El PPCV fue un gran aliado de Pablo Casado, hasta el punto que acogió en Valencia la Convención Nacional. ¿Lo que se dijo es papel mojado?

Yo no entiendo la política como un juego de amistades. El PP eligió Valencia para cerrar la convención, consciente de la importancia estratégica que la Comunidad Valenciana tiene para el partido. Tanto Casado como Feijóo saben que necesitan un PP fuerte en esta tierra, capaz de darle la vuelta al gobierno de la Generalitat Valenciana.

"Núñez Feijóo va a implicarse mucho en la Comunidad Valenciana para que Carlos Mazón sea el próximo presidente de la Generalitat"

A las decenas de miles de militantes valencianos que llenaron la Plaza de Toros se les dijo que Pablo Casado sería el presidente del Gobierno de España. Entenderá que estén ahora desconcertados…

En aquel momento Pablo Casado era el presidente del PP y estábamos todos unidos en torno a su liderazgo. Pero después ha pasado lo que ha pasado. El propio Casado ha dado un paso atrás, ha convocado un congreso extraordinario y ha anunciado que no se presentará.

Tenemos que mirar hacia delante para revertir el peor Gobierno que ha tenido España en los últimos años y también el peor Gobierno valenciano. Para acabar con eso tenemos al mejor candidato al Gobierno de España, que es Alberto Núñez Feijóo, y al mejor candidato a la Generalitat Valenciana, que es Carlos Mazón.

¿Feijóo respalda a Carlos Mazón por convicción o simplemente es un liderazo heredado de la época de Pablo Casado y Teodoro García Egea?

Yo entiendo que alguien pueda pensar que la política es cosa de amigos. Pero en política, para ganar, hay que contar con los mejores, y así como Feijóo es el mejor presidente que puede tener nuestro partido para gobernar España y arreglar las cosas, Mazón es el mejor presidente para el PPCV y la Comunidad Valenciana.

¿Qué relación tienen Mazón y Feijóo?

Buena. Son dos presidentes regionales que tienen mucho en común: son buenos gestores, son moderados y dialogantes. Hay absoluta sintonía. Pero insisto: más allá de su relación personal, que es buena, ambos son conscientes de la importancia estratégica de la Comunidad Valenciana. Estoy convencido de que Núñez Feijóo va a implicarse mucho en la Comunidad Valenciana para que Carlos Mazón sea el próximo presidente de la Generalitat.

Como Casado, la anterior presidenta del PPCV, Isabel Bonig, también se vio forzada a dimitir. ¿Le parece una buena imagen de democracia interna cómo han abandonando el partido los líderes populares elegidos por la militancia?

Las circunstancias que han rodeado las salidas todos las hemos vivido, pero en ambos casos es el presidente quien lo decide. Quizá forzados por las circunstancias. Pero en política, como en todo en la vida, nadie es una isla. Cuando tus propios militantes te dicen en la calle que no lo estás haciendo bien, tienes que escucharlos.

En un primer momento respaldaron a Casado frente a las graves acusaciones de Ayuso. ¿Qué piensan hoy en el PP valenciano de la líder madrileña?

Lo que nosotros tenemos muy claro es que en este partido no sobra nadie. Todo el mundo ha de tener su espacio. En esos días de febrero se hicieron algunas cosas mal.

¿Por ambas partes?

Yo tampoco puedo ponerme a señalar. Pero sí sé que no se puede señalar a un compañero de partido -ni a nadie- sin pruebas. Dicho esto, yo creo que la situación se ha resuelto satisfactoriamente. Incidir en quién tenía razón no nos conduce a nada.

Los militantes lo que quieren es lograr un partido unido con capacidad de desbancar del poder al peor gobierno que ha tenido España en los últimos años. Y en eso estamos. Isabel Díaz Ayuso va a seguir trabajando desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid para defender un modelo distinto y Núñez Feijóo lo hará a nivel nacional.

¿Manejan encuestas internas recientes? ¿Sigue la tendencia al alza del PP o se ha cortado por la crisis interna?

Como es lógico, nos ha afectado. Se ha notado. A los ciudadanos no les gustan las peleas internas. Después de las elecciones de la Comunidad de Madrid, el PP salía muy pero que muy bien. Cuando empezó la disputa bajó. Y no tengo datos de lo que pasó en el momento más álgido. Pero en general las encuestas nos dan buenos resultados, y estoy convencido de que el congreso extraordinario nos va a ayudar a consolidar nuestro proyecto en la Comunidad Valenciana.

Mazón dijo sobre pactar con Vox que había que "perder los complejos". Feijóo no parecía muy por la labor, pero el PP acaba de acordar con ellos su entrada en el Ejecutivo de Castilla y León. ¿Qué apuesta es la correcta?

La apuesta correcta es la de gobernar para resolver los problemas de los españoles. Para eso pedimos el voto. Todos los partidos aspiramos a gobernar en solitario, pero no siempre es posible. Lo importante no es con quién sino para qué.

¿Están abiertos a un pacto similar con Vox en la Comunidad Valenciana?

El PP se presentará a las elecciones para gobernar en solitario y ser alternativa al actual gobierno tripartito. Estamos en disposición de ser el partido en el que confíe una mayoría de castellonenses, valencianos y alicantinos. Veo muy nervioso al PSOE. Saben que el PP va a ganar las elecciones y agitan el fantasma de un posible pacto con Vox. Y yo les digo a los votantes socialistas que si lo que temen es que Vox influya, lo que deben hacer es votarnos a nosotros para que el PP pueda gobernar en solitario.

"Cuando uno encadena mayorías absolutas durante cuatro legislaturas quiere decir que una amplia población respalda sus políticas lingüísticas"

Se acusa a Feijóo de ser la opción laxa del PP en la defensa del castellano frente al gallego. ¿No rompe esto el discurso sobre el riesgo del español, en particular el suyo, al llegar de Cataluña?

Hace unos 14 años me tocó coordinar junto a Alberto Núñez Feijóo, María San Gil y Gerardo Camps (en representación de Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, respectivamente), la ponencia sobre el bilingüismo para el Congreso Nacional del PP. Sé perfectamente lo que defiende Feijóo porque lo escribimos juntos en aquella propuesta para que el bilingüismo fuera una realidad en las comunidades autónomas con lengua propia. Y lo que defiende es lo mismo que nosotros: que haya libertad para poder elegir la lengua en la que quieres estudiar o en la que quieres dirigirte sin que nadie te la pueda coartar. Eso es bilingüismo y libertad.

¿No hace entonces concesiones lingüísticas al nacionalismo?

No. Núñez Feijóo es bilingüismo y libertad. Defiende en Galicia el mismo bilingüismo y la misma libertad que nosotros en la Comunidad Valenciana. Se le ha acusado de que sus políticas pueden discriminar al castellano, pero yo no creo que sea así. Y los gallegos tampoco parecen estar descontentos. Cuando uno encadena mayorías absolutas durante cuatro legislaturas eso quiere decir que existe una amplia población que respalda sus políticas lingüísticas, que no se siente discriminada.

No se trata de concesiones con la lengua al nacionalismo ni nada parecido. En Galicia, como en la Comunidad Valenciana, el País Vasco o Cataluña, existen lenguas cooficiales que merecen el mismo respeto que el español. Yo sé que hay partidos políticos a los que les gustaría que en estos territorios solo se hablara castellano. Es respetable, pero no es nuestra opción. Nosotros no vamos a imponer ni el español ni el valenciano, pero sí que vamos a garantizar que cada ciudadano, viva donde viva, pueda utilizar libremente la lengua que él decida.

Feijóo ha dicho que en el PP quieren a los votantes de Ciudadanos, pero no a sus dirigentes… ¿No hay entonces sitio en el PP valenciano para los afines a Fran Hervías como Emilio Argüeso o los diputados tránsfugas de Les Corts?

Nosotros vamos a pedirle a los votantes de Ciudadanos y de todos los partidos que nos apoyen, pero lo que no vamos a hacer es hacerle una oferta a sus dirigentes o exdirigentes. No creo que el PP necesite hacer eso para llegar al Gobierno valenciano. Nosotros le vamos a ofrecer un compromiso a la sociedad, a los ciudadanos.

¿Qué debería hacer el PP con Toni Cantó, un político de Cs que llegó de la mano de Casado y García Egea?

Yo creo que Toni Cantó está desarrollando una labor importantísima en la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, que es una pieza fundamental en la autonomía.

"Toni Cantó está viviendo en Madrid y puede ayudarnos desde allí, pero en el PP valenciano hay mucho banquillo"

Se lo pregunto porque siempre se ha especulado con que pueda recalar aquí. ¿Piensan en él para Valencia?

Toni Cantó es un excelente líder político que demostró su eficacia en la oposición, en las Cortes Valencianas. Pero también le digo que en el PP hay un inmenso banquillo con gente preparadísima para poder ser cabeza de lista. Yo creo que Toni Cantó está en la Comunidad de Madrid, viviendo allí, y que desde allí, todo lo que pueda ayudarnos será bienvenido. Pero en el PP valenciano hay mucho banquillo.

¿Quiere decir que hay muchos por delante de él para ocupar puestos de responsabilidad?

Como mínimo, con las mismas posibilidades que él.

¿Y en materia de financiación autonómica? ¿Le puede pesar al PP valenciano el cambio de líder al proceder Feijóo de una autonomía bien financiada?

Cuando Feijóo sea presidente de España y tenga que pactar un modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -porque el PSOE no va a lograr sacar ningún modelo, ya que Pere Aragonés no le deja a Pedro Sánchez- impulsará un modelo que beneficie a todos, pero fundamentalmente a los valencianos, que somos los que durante más tiempo hemos sufrido un mal modelo de financiación.

¿Compensará Feijóo la deuda histórica con la Comunidad Valenciana?

Yo estoy convencido de que sí.

Los cabeza de lista en las grandes ciudades los elige la dirección nacional. ¿Tiene María José Catalá asegurada la candidatura a la alcaldía de Valencia?

Los candidatos los elige realmente el comité electoral, que es un órgano elegido en los congresos. Yo no veo a nadie con más posibilidades de ser alcaldesa de Valencia que a María José Catalá. No dudo que va a ser ella la candidata, sea quien sea el presidente del partido en España. Catalá lleva años trabajando en Valencia y por Valencia. Yo percibo que hay ganas de cambio y que ese cambio pasa por María José Catalá.

El expresidente Francisco Camps se ha ofrecido como candidato. ¿Qué le parece? ¿Qué función augura para él?

Creo que la candidata debe ser y será María José Catalá. Con Paco Camps tengo una muy buena relación, y estoy convencido de que el PP, cuando los temas judiciales que le quedan se resuelvan, tendrá que tener algún reconocimiento por todo lo que ha sufrido por ser el presidente del PP de la Comunidad Valenciana.

¿Volverá Francisco Camps a las listas electorales del PP?

No me corresponde a mí precisar qué ocurrirá, pero estoy convencido de que el PP será generoso con Camps.

¿Por qué dice que la Generalitat Valenciana tiene el peor gobierno de su historia?

La Comunidad Valenciana, a pesar de la crisis de la Covid, podría liderar España. Se podría haber convertido en un polo de atracción de talento, inversiones y eventos que aprovechara la desbandada que está provocando el nacionalismo en Cataluña. Pero tenemos un Gobierno, tanto en Valencia como en la autonomía, que está a otras cosas.

No tenemos la financiación autonómica que merecemos ni Ximo Puig la va a conseguir. Tampoco las infraestructuras que merecemos. La propia Administración boicotea la ampliación del puerto, juguetea con la inmersión lingüística, que también es un desincentivo...

Desde la distancia, ¿cómo ve al PP catalán?

Veo la situación del PP catalán con una gran preocupación. Trabajo aquí, pero tengo un ojo mirando hacia mis compañeros de Cataluña, porque es muy importante que sea un partido fuerte y con implantación territorial. Todos los españoles necesitamos un partido constitucionalista fuerte que ponga freno a la locura independentista, algo que no está haciendo el PSOE, que juega a confundirse con el paisaje.

¿No hacía usted más falta en Barcelona que en Valencia?

Es verdad que antes de venir, gente del PP catalán me sondeó para que fuera candidato del partido al Ayuntamiento de Barcelona, pero era una posibilidad que nunca acabó concretándose. Es cierto que hacen falta manos en el PP catalán, pero estoy convencido de que la nueva dirección nacional, con Feijóo a la cabeza, puede hacer mucho para que el PP vuelva a ser allí lo que fue. 600.000 catalanes nos votaron en unas elecciones generales con Aznar de candidato a presidente del Gobierno. Esa gente está allí y hay que recuperarla.

