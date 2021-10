Arranca el puente del Pilar con media España sin restricciones: las medidas antiCovid en cada CCAA

España encara este fin de semana con medio país libre de todas las restricciones, de las que se liberan más de 21 millones de personas, al haberse eliminado en ocho comunidades autónomas todas las medidas que estaban en vigor para frenar la pandemia, entre ellas la prohibición de bailar en las discotecas.

Con más del 77% de la población vacunada con la pauta completa, la incidencia acumulada este jueves era de 48,9 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, la más baja desde julio de 2020, por lo que España está ya en una situación de riesgo bajo de transmisión.

Unos datos que certifican que se está ganando la batalla al virus y que permiten levantar las limitaciones impuestas hace más de un año y medio para volver a la normalidad.

A pesar de ello, las autoridades sanitarias siguen mirando con recelo los macrobotellones que se convocan los fines de semana. Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco son las ocho regiones que han concluido ya el proceso de desescalada iniciado hace unos meses. Otras como Andalucía o La Rioja están a un paso de ello.

Las principales novedades esta semana se han dado en Cataluña y Baleares, hasta ahora las más rezagadas a la hora de flexibilizar las restricciones: han ampliado los aforos de la hostelería y han reabierto totalmente el ocio nocturno, aunque es necesario presentar el pasaporte covid para acceder a los locales.

Mismo requisito que se exige en Galicia a los clientes que quieran entrar a las discotecas más allá de las 3 de la mañana y que, al igual que las anteriores autonomías, cuenta con el aval de los tribunales de justicia. Madrid, Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana han recuperado esta semana las pistas de baile en las discotecas y el ocio nocturno, sumándose así a las regiones que lo habían hecho con anterioridad.

Este sábado, San Sebastián acogerá el Dantz Festival 2021, que se convertirá en uno de los primeros certámenes en los que se pueda bailar. La comunidad gallega, por su parte, ha sido la segunda en entrar en la fase de nueva normalidad, en la que también se encuentra el Principado de Asturias, al estar por debajo de los 25 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Como norma general, es obligatorio el uso de la mascarilla en interiores y en aquellos lugares en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Asimismo, siete comunidades mantienen la prohibición de fumar en las terrazas: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y La Rioja.

Así quedan las restricciones en las diferentes comunidades autónomas:

Andalucía

No hay restricciones ni de horarios ni de aforos en la mayor parte de Andalucía, que se encuentra en el nivel 0 de alerta sanitaria, salvo en la capital de Sevilla, la Costa del Sol Occidental, parte Huelva y la provincia entera de Almería. En estas zonas se mantiene el aforo del 75 por ciento en el interior de los locales de hostelería, que pueden abrir hasta las 2, y el ocio nocturno se permite hasta las 5.

Aragón

En Aragón se mantienen las medidas en vigor en un momento en el que las autoridades sanitarias están especialmente pendientes del comienzo de la semana cultural que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo del día del Pilar. La hostelería abre en función de lo que marca la licencia de los locales. Se permiten diez personas en el interior y 15 en el exterior con aforos del 50% y del 100%, respectivamente. El ocio nocturno abre hasta las 4 y se permiten reuniones de hasta 30 personas en espacios privados.

Asturias

Asturias, la primera comunidad en entrar en la fase de nueva normalidad según el semáforo covid diseñado por el Ministerio de Sanidad, ha eliminado esta semana todas las restricciones vigentes, salvo el uso de la mascarilla.

Baleares

Baleares ha reabierto el ocio nocturno, aunque los clientes tienen que presentar el certificado de vacunación para acceder a los locales. Las discotecas pueden cerrar a las 5, con un aforo del 75 por ciento, eso sí los usuarios tienen que estar sentados para beber. Se permite la pista de bailes con mascarilla. La hostelería puede abrir en los horarios establecidos en las ordenanzas de cada municipio, con un aforo del 75 por ciento en interiores (hasta ahora era del 50%) y sin limitación de personas por mesa.

Canarias

Todas las islas, salvo Fuerteventura, se encuentran ya en nivel 1 de riesgo epidemiológico, tras mejorar la situación de Tenerife. Los aforos en la hostelería para el nivel 1 son del 75 por ciento en el interior y 6 personas por mesa, y del 100% en exteriores y un máximo de 10 comensales en exteriores. El ocio nocturno reabrió la semana pasada hasta las 4:00 horas en las islas que están en el nivel de alerta 1 y 2, y se recuperó el aforo del 100% en el transporte.

Cantabria

Cantabria sigue en nivel de riesgo de contagio bajo, por lo que ha relajado aún más las restricciones esta semana, entre ellas a partir de ahora se puede consumir en barra. También se han ampliado los aforos en la hostelería, que mantiene el mismo horario. El ocio nocturno cierra a las tres de la mañana.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha no tiene restricciones, salvo por el uso de la mascarilla que se mantiene en espacios cerrados y cuando no se puede guardar la distancia de seguridad. En la hostelería, se permite el consumo en barra y ya no existe limitación de aforo ni del número de comensales por mesa. Se permite el baile. Los cines, teatros y auditorios no tienen limitaciones de aforo. Se permiten encierros en las calles y festejos taurinos. Los eventos deportivos se celebran sin restricción de aforo

Castilla y León

No hay limitaciones de aforos en la hostelería y el comercio, pero continúa siendo obligatorio el uso de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Tampoco hay restricción horaria ni de aforos en el ocio nocturno. También se ha recuperado también la presencialidad de los trabajadores de la administración.

Cataluña

Cataluña ha suavizado las medidas: Ha reabierto el interior de las discotecas con un aforo del 70% y horarios prepandemia, aunque es necesario presentar el certificado covid para acceder a los locales. Abren las pistas de baile. El ocio nocturno, que hasta ahora solo podía abrir hasta las 3 en terrazas, recupera su horario habitual: las 6 de la mañana las noches de viernes, sábados y vigilias de festivo, y hasta las 5 de domingo a jueves.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana ha puesto fin a todas las restricciones vigentes, por lo que a partir de mañana, sábado, vuelve a la normalidad: el sector del ocio y la hostelería recuperan sus horarios habituales y se podrá consumir en barra. Además se permite el baile siempre que se lleve la mascarilla la celebración de festivales de música al aire libre.

Extremadura

Extremadura dejó sin efecto todas las medidas restrictivas, por lo que ya no hay los límites de aforos, horarios o en el ocio nocturno. El uso de la mascarilla sigue siendo obligatoria en espacios cerrados, en lugares al aire libre cuando no haya una distancia interpersonal de 1,5 metros y en medios de transporte, así como en eventos multitudinarios.

Galicia

Galicia aumenta desde mañana los aforos en interiores al 90 por ciento. La hostelería cierra a la 1 y permite reuniones de 10 personas en interiores y 20 exteriores. El ocio nocturno cierra a las 4, pero los clientes que accedan a este tipo de locales más allá de las 3 deben presentar el certificado Covid.

La Rioja

La Rioja se mantiene en el nivel 1 bajo, que permite la apertura de la hostelería y del ocio nocturno según la licencia de cada establecimiento, con un 75% de aforo en interiores y del 100% en el exterior. Se permite el baile con mascarilla y consumir en barra con una distancia de 1,5 metros. El comercio, las actividades culturales y la formación no reglada tienen un aforo del 100%. Se mantiene la prohibición de la venta de alcohol a partir de las 22:00 horas.

Madrid

La Comunidad de Madrid ya no tiene restricciones de aforo en interiores y exteriores en ninguna actividad. Ha vuelto el servicio en barra en la hostelería y ya no hay número máximo de ocupantes en las mesas. Desde hoy también pueden utilizarse las pistas de baile.

Navarra

Navarra levantó todas las restricciones de horarios y aforos hace una semana, pero sigue siendo obligatorio llevar la mascarilla en interiores, así como en exteriores cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. También es obligatoria en los medios de transporte público y en los eventos multitudinarios al aire libre, tanto si los asistentes están de pie como sentados, si no puede garantizarse esa distancia interpersonal.

País Vasco

El País Vasco ha levantado todas las limitaciones de horarios, aforos y de grupos que estaban vigentes para hacer frente a la pandemia, y a partir de ahora se puede consumir en la barra de los bares. Sigue en vigor la restricción del aforo al 80% en los recintos cerrados con capacidad superior a 5.000 personas, como es el caso de los pabellones de baloncesto. En el resto de locales e instalaciones el aforo es del 100%.

Ceuta

Ceuta ha avanzado en la flexibilización de las restricciones: esta semana se ha incrementado al 75% el aforo permitido en el interior de bares y restaurantes, y a ocho personas el número de comensales en interiores y a doce en exteriores. Se ha aumentado hasta el 65% el aforo permitido en el ocio nocturno y al 100 % el de las bibliotecas. También se levanta el cierre de las playas entre las 23.00 y las 06.00 de la mañana.

Melilla

En Melilla, se alivian desde hoy ligeramente las restricciones y el aforo general en interiores, que pasa al 75%, excepto en los locales de ocio nocturno, donde es del 60%, y en los eventos deportivos, que es del 80% en recintos abiertos, y del 60% en cerrados. También se ha ampliado el número de comensales por mesa, que a partir de ahora será de ocho en interiores y diez en exteriores, con una distancia de metro y medio entre conjuntos de mesas y sillas. La hostelería y el ocio nocturno cierran como máximo a las 3 de la mañana.

Sigue los temas que te interesan