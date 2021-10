El PP especula con un adelanto al tildar de "gasto preelectoral" el bono cultural de Sánchez

Muchas voces aseguran estos días que con el proyecto de Presupuestos acordado entre PSOE y Podemos, y al que este jueves daba luz verde el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez tiene asegurado llegar hasta el final de la legislatura en 2023. Pero hay quien no lo ve así, y es nada menos que el primer partido de la oposición.

En la dirección nacional del PP, reunida este viernes de manera extraordinaria bajo la presidencia de Pablo Casado, cunde la sensación de que no es descartable un adelanto electoral y que precisamente para ese escenario van dirigidas algunas de las medidas incluidas en las Cuentas Públicas.

Una especulación a la que daba carta de naturaleza la vicesecretaria de políticas sectoriales del partido, Elvira Rodríguez, durante una rueda de prensa tras la reunión de la cúpula popular.

Preguntada por si la aprobación de los Presupuestos supondrá que se agote la legislatura, contestaba que "la verdad es que el Gobierno nos está mandando mensajes contrapuestos. Por un lado, dicen una y otra vez: 'Nosotros terminamos la legislatura' [...] pero por el otro, este año han metido una serie de actuaciones como la del regalo de cumpleaños a los niños que cumplan 18 de 400 euros [el bono para actitvidades culturales, que finalmente incluirá videojuegos por no espectáculos taurinos] y otras de las actuaciones en materia de vivienda" afirmaba en referencia a las ayudas de 200 euros para alquiler a los menores de 35 años, que el propio Casado calificó de "insuficientes", asegurando que el PP cuando gobernaba las dio mayores.

Y todo ello, a juicio de la ex ministra y ex presidenta de la CNMV, "tiene pinta de gasto preelectoral, como hizo en su día el presidente Zapatero, que por cierto le trajo un resultado económico malísimo a los españoles".

Elvira Rodríguez, durante la rueda de prensa. EFE

En cualquier caso, afirmaba Rodríguez, "por el camino nos han hecho un Presupuesto que no es el que hacía falta". La dirigente popular trasladaba la enorme "preocupación" con la que el proyecto de Presupuestos había sido analizado en la reunión de la dirección presidida por Casado. "El que no haya reglas fiscales, que lo significa es que no tienes que cumplir con el 3% [el límite de déficit que impone Bruselas] un libertinaje que todo vale" concluía.

Elvira Rodríguez, una de las dirigentes que llevan la voz cantante en materia de economía en el PP, acusaba al Gobierno de hacer los Presupuestos "al revés". Esto es: "Primero dice: qué me quiero gastar, no puede ser ni un euro menos que lo que puse el año pasado, o un poquito más; después dice: qué déficit quiero poner, y pone el déficit que le parece, salga o no salga. Y por último, pone la cifra de empresas, para que esa cuenta de la vieja cuadre".

Aunque todo ello, sin que a juicio de los populares haya una buena previsión del dinero que se puede recaudar ni del crecimiento futuro. "Se empeñan en mantener un 6,5% de crecimiento del PIB, que es el antiguo, y los analistas nos están marcando que van a hacer revisiones, con los datos del INE, que van a estar entre el 5% y el 5,5%. Eso, en román paladino, es hacer trampas en el solitario" señalaba la dirigente popular.

