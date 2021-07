El Gobierno aprueba la venta de test Covid para que los españoles hagan un "ejercicio de prevención"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la venta de test rápidos para el diagnóstico de Covid-19 en farmacias. El Real Decreto, que ha recibido previamente el visto bueno de las Comunidades Autónomas y del Consejo de Estado, libera la venta de estos mecanismos de autodiagnóstico sin precisar de receta médica.

El acceso libre a estos productos coincide con una virulenta quinta ola de la pandemia de la Covid donde el grado de positividad supera el 15% (hace un mes no llegaba al 7%).

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha explicado que esta medida es muy importante y da la posibilidad de que "a título individual" los ciudadanos "puedan hacer un ejercicio de prevención" y realizarse un test Covid.



"Era una medida muy reclamada y deseada. Debo felicitar al Ministerio de Sanidad que lo ha conseguido tras trabajar con organismos como la industria farmacéutica y el Consejo General de Farmacéuticos de España", ha destacado.

Descongestionar la Atención Primaria y poder localizar un mayor número de asintomáticos son los principales objetivos con los que el Gobierno saca a luz este Real Decreto que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De 3 a 12 euros

Aun así, los profesionales sanitarios no reciben con buenos ojos la medida pues consideran que deja en las manos del ciudadano notificar o no su positivo. Y es que, la venta de estos test no implica un registro en ningún sistema sanitario y, correspondientemente, depende únicamente del usuario llamar a su centro de salud si ha dado positivo.

Además, los positivos que obtengan su diagnóstico mediante estos test rápidos deberán de realizarse una PCR en un centro de salud para confirmar el resultado y guardar su correspondiente cuarentena.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, las boticas podrán dispensar este tipo de pruebas a un precio de entre 3 y 12 euros, con IVA cero.

En concreto, los ciudadanos podrán adquirir dos tipos de test. Por un lado, los de antígenos, que deben realizarse en los primeros cinco días desde la aparición de los síntomas, cuando la carga viral es más alta.

Por otro, los de anticuerpos, que se emplean para analizar la respuesta inmunológica del individuo, es decir, para confirmar que se ha padecido la Covid-19 aunque no se haya tenido síntomas.

Vacunas y 5ª ola

La ministra portavoz ha encuadrado esta medida en un contexto epidemiológico "preocupante" especialmente en aquella población que no ha sido vacunada.

Aun así, Rodríguez ha destacado el gran éxito de la campaña de vacunación en España donde el 50% de la población ya tiene la doble pauta. "Debemos celebrar la vacunación sin bajar los brazos en lo que se refiere a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros", ha finalizado.

Sigue los temas que te interesan