Juanma Moreno sobre la carta de Junqueras: “Me alegro que vea la luz pero no repara el daño”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este lunes la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que reconoce que la vía unilateral no funciona. "Me alegro de que vea la luz pero no resta el daño irreparable que se hizo a la convivencia de Cataluña".

Así lo ha expresado a preguntas de la prensa en Sevilla. En su opinión, la declaración unilateral de la independencia de la región catalana supuso "una ruptura con la Constitución" que fue "tremendamente traumática".

"Se quebró el marco de convivencia y la legislación vigente", ha opinado el presidente andaluz mientras ha subrayado que "no ha sucedido nada tan grave" en España como dicha declaración por parte de las autoridades catalanas.

A su juicio, "si queremos ser un país serio, tenemos que hacer valer nuestras normas". "Decenas de dirigentes asumieron la quiebra del modelo constitucional y de convivencia con conocimiento de causa", ha recalcado el 'popular'.

Con ello, Moreno ha afirmado que "no hay posibilidad" de indultos si "queremos trasladar la imagen de seguridad jurídica de España". Así, ha valorado que Junqueras se haya "bajado del caballo". "Me alegro de que reconozca que la independencia es una utopía pero no resta importancia al daño irreparable que se hizo", ha zanjado.

Manifestación de Colón

Respecto a la manifestación de Colón contra los indultos de este próximo 13 de junio, Moreno ha señalado que no podrá acudir por motivos personales. Sobre la participación de los partidos, ha opinado que "los partidos de la oposición tienen que manifestarse con lo que ellos crean".

"El PP cree en algo evidente, en el marco constitucional de convivencia. No se puede sacar de la cárcel de forma unilateral a unos señores que han sido juzgados con un sistema garantista", ha razonado subrayando que "no debería suceder en nuestro país".

Ha lamentado que se planté la opción de los indultos mientras algunos dirigentes "han dicho que lo volverían a hacer y no muestran arrepentimiento". "Deja a nuestro sistema muy tocado y genera inseguridad jurídica de presente y futuro", ha dicho.