Históricos socialistas, a favor de ir a Colón contra los indultos: "Ahí estarán los constitucionalistas"

Ir o no ir a Colón, esa es la cuestión. Muchos socialistas que abominan de los indultos a los sediciosos del procés se plantean qué hacer ante la concentración del próximo domingo 13 de junio.

Aunque la presencia en el acto de dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos puede suponer una traba para gente de la izquierda, simpatizantes e incluso militantes del PSOE se han rebelado contra la medida de gracia, amenazando incluso con llevar a Pedro Sánchez a los tribunales por incumplir los Estatutos de su partido.

La manifestación ha sido convocada por Unión 78 y va dirigida a ese 80% de españoles -y 72% de votantes del PSOE- que no quieren que el Gobierno de España perdone las penas a los separatistas catalanes, que no se han arrepentido y continúan abonados al "ho tornarem a fer" (lo volveremos a hacer).

Desde Moncloa, a través de la portavoz María Jesús Montero, aseguran que "sólo habrá gente de derechas" en la manifestación, convencidos de que difícilmente habrá socialistas que quieran manifestarse junto a líderes como Santiago Abascal, Pablo Casado o Begoña Villacís.

Sin embargo, históricos como Francisco Vázquez -exalcalde de La Coruña-, Eligio Hernández -ex fiscal general del Estado-, César Antonio Molina -ministro de Cultura con Zapatero- o José María Múgica -exmilitante del PSOE e hijo del histórico dirigente socialista asesinado por ETA- vienen a refutar esa tesis. Es una "concentración constitucionalista" contra el "esperpento" de los indultos, arguyen.

"Defensa de la Constitución"

Un socialista que asistirá "seguro" es el incombustible Paco Vázquez (La Coruña, 1946). El ex alcalde de La Coruña y dos décadas diputado del PSOE, se muestra frontalmente contrario a los indultos "por motivos legales y por motivos de oportunidad política", pero también apela mordazmente a la "memoria histórica": "Las concesiones jamás han servido de nada con los nacionalistas, al contrario, para ellos son un instrumento más en su lucha política para lograr la independencia".

Vázquez atribuye la medida de gracia que el Gobierno plantea para los sediciosos a "un pacto de gobernabilidad" no escrito. Y por eso asegura que "no se hizo nada antes de las elecciones catalanas", porque "hubiera perjudicado los intereses del PSOE".

El político gallego asegura que la manifestación convocada en Colón es una noticia "muy positiva", por cuanto "es una concentración constitucionalista en la que confluye izquierda, derecha y centro": "Personas y partidos de todo el arco comprometidos con la defensa de los valores constitucionales".

En este sentido, que el acto haya sido convocado por Unión 78 y no por un partido político concreto ayuda a "echar por tierra cualquier acusación de ultraderecha y fascismo". "Además, nada mejor que manifestarse bajo una gran bandera de España", apostilla.

"El legado del PSOE"

Eligio Hernández (El Pinar de El Hierro, 1947) es, amén de jurista reputado, otro ínclito socialista que rechaza de pleno los indultos. El ex fiscal general del Estado opina que los indultos sólo servirían para que los separatistas "se crecieran más", y se remite a 1932 para sostener su tesis: "Los indultos que concedió el Gobierno de la República a los golpistas sólo fortalecieron a éstos, que volvieron a alzarse".

La situación ahora es incluso peor, pues cuenta con la "particularidad" de que "han anunciado que van a reiterar esa conducta". Por eso critica el argumentario del PSOE para justificar la medida de gracia: "No se sostiene, no entiendo que no haya crítica. ¿La sentencia del Tribunal Supremo por unanimidad es "revancha"? Eso es una barbaridad".

Hernández considera "muy positivo" que la manifestación no haya sido convocada por PP ni Vox, sino por la sociedad civil. Y llama a los socialistas desencantados a acudir: "La lealtad no puede ser acrítica; la lealtad debe ser a los ideales, al legado histórico del PSOE".

"Protagonismo ciudadano"

César Antonio Molina se muestra favorable a la concentración en Colón, siempre y cuando los políticos "dejen el protagonismo a los ciudadanos".

Y es que el exministro de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero abomina de los indultos. "Un país que no hace cumplir sus leyes es un país que no lleva un buen camino", señala. Por eso considera que "deben cumplir sus penas quienes quisieron romper una nación con más de 500 años de Historia".

"Además, están en una cárcel como en un hotel de diez estrellas", añade el exministro. "Ya me gustaría que los millones de parados que hay en España, o los que sufren las colas de los comedores sociales pudieran ser tratados con ellos", denuncia.

¿Irá a Colón? "Depende de cómo me levante", bromea.

"Respetable"

Quien no acudirá -estará en su tierra natal- es José María Múgica (San Sebastián, 1960), que considera "respetable" y "legítima" la postura de sus "amigos", pero que entiende que la "concordia" pasa por otro tipo de actitudes.

No la entiende como Pedro Sánchez, que apela precisamente a la "concordia" y a la "generosidad" para indultar a los sediciosos: "Eso es lenguaje de madera, una perversión del lenguaje que no significa nada, una filfa".

Múgica califica la medida de gracia a los separatistas como "un atentado contra el sentido común": "En 140 años de vigencia de la ley del indulto no existe un precedente jurídico en el que quien es susceptible de recibir el indulto lo rechace".