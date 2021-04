Los 'mossos' apoyan a los policías en Cataluña: "Es vergonzoso, han vacunado antes a los presos"

Las cifras oficiales indican que en este momento sólo hay 1.000 policías y guardias civiles inmunizados de los más de 6.000 que hay en Cataluña. La situación contrasta claramente con los 8.700 mossos que ya han recibido la inyección de AstraZeneca, entre un total de 11.800.

"Han vacunado antes a los internos de las prisiones de aquí antes que a policías y guardias civiles. Es una vergüenza", manifiesta uno de los mossos a EL ESPAÑOL.

En el resto de España han sido vacunados ya cerca de un 80% de los agentes. "Que nos parece mal es una evidencia", señala otro agente de larga trayectoria. "Tanto el Gobierno central, como el de la Generalitat tenían que haber previsto la vacunación de estos policías. Se echarán la culpa a los otros. Nos parece fatal la situación".

Han tenido que ser el Ministerio de Sanidad y el de Interior los que intervinieran debido a esta situación para tomar cartas en el asunto y decir que serían ellos los encargados de suministrar las dosis a los agentes en Cataluña.

El juez pide explicaciones

La Justicia, entretanto, investiga la situación a fin de conocer los motivos por los cuales no se ha proporcionando la inyección a los policías y guardias civiles. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acaba de dar a la Generalitat de plazo hasta las 12 de la mañana del próximo lunes para que dé explicaciones sobre lo ocurrido.

El procedimiento en cuestión, parte de un recurso presentado por Jupol, el sindicato mayoritario en el seno de la Policía Nacional, y Jucil, su asociación hermana en la Benemérita. Ambas solicitaron la medida cautelarísima de que se ordenase a la Generalitat reanudar el plan de inmunización de manera inmediata.

El juez denegó esa medida, pero exige a la comunidad autónoma que ofrezca explicaciones. La Sala ha enviado el auto tanto a la Fiscalía como a la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, con el fin de que formulen las alegaciones que estimen oportunas.

Los agentes de la Policía en Cataluña todavía no saben cuándo recibirán la inmunidad. Hace una semana, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se comprometió a tomar las riendas de la campaña por la inacción del gobierno autonómico. Los agentes a día de hoy siguen esperando sus dosis.

Darias recordó que Cataluña es la única comunidad autónoma en la que se ha producido esa situación y lo resunió con dos palabras: "un fracaso". "Lo he pedido de todas las maneras posibles y no lo he conseguido y creo que no se puede esperar más", señaló.