La Sanidad valenciana tiene a 400 médicos de la privada sin vacunar pese a pedirlo el juez hace 45 días

Han pasado ya 45 días desde que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Alicante admitió las medidas cautelarísimas solicitadas un día antes por el Colegio de Médicos de Alicante para que la Consejería de Sanidad procediese a vacunar de forma inmediata a todos los médicos del sector privado, "de igual forma y en las mismas condiciones que sus compañeros de la sanidad pública".

Desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV confirman que todavía quedan 300 facultativos del sector privado en la provincia sin vacunar y otros 80 en la provincia de Castellón, donde también se llevó el asunto a los tribunales. En este sentido, estudian ampliar su denuncia por un posible delito de "desobediencia" a un tribunal por parte de la Consejería de Sanidad.

Ante esta situación, su abogado Guillermo Llago Navarro, ha anunciado a EL ESPAÑOL que van a solicitar al juzgado "las multas coercitivas que recoge la ley ante este tipo de incumplimientos de medidas cautelarísimas". Unas multas que pueden llegar a 1.500 euros diarios, más de 67.000 euros por un incumplimiento innecesario.

Represalias

Desde el Sindicato Médico no entienden por qué a estas alturas de la vacunación en la Comunidad Valenciana, en la etapa 2, no se ha procedido a vacunar a los facultativos de la privada. No en vano, según las normas del Ministerio en la etapa 1 ya se debería haber vacunado a todo el personal sanitario y sociosanitario de primera línea y al resto de personal que no es de primera línea. Actualmente ya se está vacunando al resto de población por edad.

Todo ello sin especificar si trabajan en la pública o en la privada ya que el auto judicial establecía claramente: esta actuación debe acometerse "sin dilación, discriminación o demora alguna respecto al que ejerce su actividad en la sanidad pública".

En este sentido, a los demandantes sólo les cabe la "sospecha" de que es una represalia por haber llevado a la Consejería de Sanidad de la socialista Ana Barceló ante el tribunal contencioso-administrativo. Y es que el abogado narra como el personal "Pre 95" de licenciados no especialistas adscritos al Colegio de Médicos de Valencia sí han sido vacunados, mientras que en Alicante y Castellón que llevaron sus casos a los juzgados todavía existen especialistas sin vacunar.

Se da la circunstancia de que en otras comunidades se está vacunando al personal sanitario de la privada sin discriminación respecto de la pública. Por eso, en la denuncia presentada por el Colegio de Médicos de Alicante se explicaba que "en Andalucía, Baleares, Extremadura o Galicia vacunan respetando el protocolo fijado por el Ministerio de Sanidad", a diferencia de la Comunidad Valenciana.

Así, resumía la denuncia, el incumplimento de la vacunación a los médicos de la privada está "poniendo en grave riesgo su salud e integridad física de la misma forma que sus compañeros, desempeñando las mismas funciones". Se referían también al hecho de que en algunos casos se está trasladando a pacientes Covid a la privada cuando se colapsa la pública.