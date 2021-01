El Colegio de Médicos de Alicante denuncia al juez que no se vacuna a los sanitarios de la privada

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha llevado a la Consejería de Sanidad valenciana ante los tribunales del Contencioso-Administrativo para solicitar medidas cautelares. El objetivo es que se proceda "de forma inmediata" a la vacunación de todos los médicos de la provincia que ejercen sus funciones en el sector privado y otros ámbitos "en las mismas condiciones" que sus compañeros que trabajan para la sanidad pública.

La decisión se toma tras comprobar la "inacción" de la Administración por lo que es, a su juicio, una actuación "discriminatoria" en la implementación de la campaña de vacunación al personal sanitario. En concreto, se denuncia que no lleguen dosis a los profesionales que no trabajan para la sanidad pública: "También hay grupos de primera línea atendiendo directamente a pacientes infectados o con riesgo de infección en otros sectores sanitarios de nuestra provincia".

La directora de Salud Pública del Ministerio aseguró el 17 de diciembre al sector sanitario en su conjunto que no se harían distinciones en la estrategia de vacunación aprobada por el Gobierno. Sin embargo, la Comunidad Valenciana ha empezado por el personal "de primera línea" que ofrece sus servicios en la pública. En casos más específicos, se ha vacunado a empleados del sector público que no trabajan en primera línea de batalla contra el virus y ofrecen sus servicios en el sector de la limpieza o en el de seguridad.

Colegiado

El Colegio de Médicos de Alicante mantiene que su objetivo es la defensa de los intereses profesionales de todos los colegiados. Además, ha dado este paso al frente tras recibir "numerosas consultas" y "quejas" de médicos afectados que "exigían la vacunación y el mismo tratamiento" que el resto de facultativos.

La queja fue, en un principio, trasladada a la Administración autonómica, pero "no hemos podido obtener respuestas en forma de una clara información de estrategia y cronograma de la vacunación a dicho personal", denuncian.

Otras autonomías

El argumento en el que basan su denuncia es que la estrategia de vacunación "no distingue según se preste asistencia en el ámbito público o en el privado", sino que solo hace una "gradación respecto al riesgo de exposición al SARS-CoV2". La queja, además, subraya que otras autonomías como Andalucía, Baleares, Extremadura o Galicia vacunan respetando el protocolo fijado por el Ministerio de Sanidad.

El Colegio de Médicos advierte de que en la Comunidad Valenciana se está incumpliendo la directriz marcada por el equipo de Salvador Illa y que la instrucción de la consejería valenciana "solo hace referencia" a la estrategia de vacunación del personal sanitario del sector público, "indicando la ausencia de estrategia y tiempos para los otros ámbitos de la sanidad valenciana".

En el caso de la vacunación de residencias, la Comunidad Valenciana no se ha distinguido según su categoría de públicas, privadas o concertadas. Por ello, el Colegio alega que "no puede pasar por alto esta discriminación" y recuerda que los médicos en ejercicio privado están "haciendo frente a la expansión de la pandemia y atendiendo a pacientes que acuden a sus centros o que son derivados del sistema público al no poder absorber tanta demanda asistencial".

Además, les defiende recordando que ellos también están "poniendo en grave riesgo su salud e integridad física de la misma forma que sus compañeros, desempeñando las mismas funciones".

Más presión

El Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) también reclamó a la Consejería de Sanidad que proceda de "forma inmediata" a la vacunación de los médicos que ejerzan en la sanidad privada, tanto por cuenta propia como ajena, así como a los profesionales de la pública, en las mismas condiciones y tiempos que el resto de médicos.

En caso de no atenderse esta reclamación, se comprometen a exigir responsabilidades a Administración por "desproteger a los médicos en el ejercicio de su profesión". Además, recordaron que en las últimas semanas se han contabilizado muchos contagios entre sanitarios, "contagios producidos en el ejercicio diario de la medicina: atienden a todos los pacientes, sin saber si son Covid positivo o no", señalaron.