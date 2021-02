Pablo Hasél llama desde la cárcel a seguir quemando las calles para calentar "esta fría celda"

El rapero encarcelado Pablo Hasél ha colgado un poema en su cuenta de Twitter escrito desde la cárcel de Ponent, en Lérida.

Su perfil está siendo gestionado por la Plataforma Libertad Hasél, e indica que el texto se escribió el pasado 19 de febrero, en plena vorágine de violencia en las calles de varias capitales de España. Las manifestaciones protestaban por el encierro del rapero.

Arden las calles porque antes nos quemaron, / arden soñando con reducir a cenizas / los lujosos despachos donde arruinan tantas vidas. / Llueven piedras si impusieron un cielo negro, /Arden las barricadas iluminando un futuro / Sin que nos roben hasta el futuro, / Arden calentando esta fría celda. / Arden las calles porque las tristes lágrimas /se cansaron de no ser furiosa gasolina, / porque la fiesta de su falsa democracia / es el funeral de nuestro bienestar / incinerados en la hoguera de su inquisición / por contar la verdad en el reino de la mentira. / Arden buscando la chispa que prenda todo / Lo que atenta contra nuestra dignidad / Y se llevan las manos a la cabeza / Los hipócritas que apoyan las causas / Que provocan llamas de desesperación / Importándoles más los contenedores / Que quien come de estos y los trabajos basura. / Arden las calles quemando esta soledad / He interrumpiendo la violenta calma / De quienes nos declararon la guerra / Por pelear por la paz verdadera / Que busca en el fuego la organización / Que no lo apague.

Poema de Pablo Hasel desde prisión.



19 de Febrero del 2021. Centro Penitenciario de Ponent.



🔺 Actualmente esta cuenta la llevamos la Plataforma @LlibertatHasel pic.twitter.com/8e7j0pntY7 — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 24, 2021

El rapero llama así a seguir las movilizaciones de los últimos días, aunque este martes ya iban a menos. El octavo día consecutivo de protestas para pedir la liberación de Hasél se saldó con escasos incidentes y poca participación en la manifestación celebrada en Barcelona.



En la capital catalana se dieron cabida tres manifestaciones paralelas: una en la plaza Letamendi, que ha congregado a unas 450 personas; otra en Sants, para pedir la libertad de un vecino detenido, que ha reunido a otras 350 personas; y una tercera en la plaza Artós, de símbolo contrario y bajo el lema "España no se quema", que congregó a alrededor de 20 manifestantes.



La manifestación convocada en apoyo a Pablo Hasél comenzó alrededor de las 19:00 horas en la plaza Letamendi, donde se concentraron 200 personas en un primer momento, aunque la cifra ascendió a 450 pasada una hora, según datos de la Guardia Urbana.



Desde la plaza Letamendi, los manifestantes se dirigieron por la calle Aragó hasta la calle Urgell con el objetivo de subir hasta la plaza Francesc Macià, aunque un dispositivo de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra impidió el paso a la zona alta de la ciudad.



En este punto se produjeron lanzamientos de botellas contra la línea policial y cruzaron barricadas, lo que provocó la intervención de los Mossos d'Esquadra para dispersar a los manifestantes.