Echenique, convencido de que Simón pedirá disculpas por unos comentarios "desagradables"

Pablo Echenique se muestra convencido de que Fernando Simón pedirá disculpas por sus comentarios en tono jocoso sobre las enfermeras, que el portavoz de Unidas Podemos no dudaba en calificar de "desagradables" y "desafortunados". Preguntado por la polémica este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en el Congreso, Echenique afirmaba que pudo escuchar esos comentarios y que "no me gustaron nada".

No obstante, el hombre de la formación morada en el Congreso negaba que este episodio pueda "opacar" el, a su juicio, "buen trabajo del doctor Simón al frente de la gestión sanitaria de la epidemia" como responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Más aún, Echenique afirmaba que no se sumaría a la "caza de brujas que intenta montar la derecha en torno al tema" en contra de Simón, dando por contestada así la pregunta de si el director del CCAES debería dimitir. El portavoz podemita evitaba igualmente pronunciarse sobre si la ministra de Igualdad Irene Montero, debe manifestarse sobre el chiste de carácter sexual en un programa de entretenimiento.

Las palabras de Echenique se producen después de que desde el Gobierno la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, instase a Simón a pedir disculpas por una actuación muy "desafortunada", en la misma línea de las críticas que el lunes pronunció la ministra de Defensa, Margarita Robles.