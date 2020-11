La vicepresidenta Calvo también insta a Simón a pedir disculpas: "Ha sido muy desafortunado"

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, también cree que Fernando Simón debe pedir disculpas por sus comentarios machistas sobre las enfermeras. Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se pronunciara este lunes en el mismo sentido, la vicepresidenta se ha sumado a las críticas.

"Es un comentario muy desafortunado. Tiene que pronunciarse, en terminos de disculpas, y decir que eso no puede formar parte de un discurso razonable", ha dicho Calvo en entrevista a Canal Sur Radio. "Las mujeres y hombres dentro de la enfermeria no se merecen este tipo de comentarios y tendrá que decir algo", zanjó.

Carmen Calvo ha recordado que "este tipo de comentarios ahondan en estereotipos que no ayudan a la igualdad y los derechos de las mujeres" y que, "ese tipo de declaraciones no pueden formar parte de un pais donde las mujeres reclamamos respeto".

Las declaraciones de Simón, que han sido denunciadas ante el Observatorio de la Imagen de Mujeres por el PP, se produjeron en una entrevista online recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou. En la misma, le preguntaban si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas".

"Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón, respondió que "no les preguntaban si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Confinamiento descartado por ahora

Calvo también ha descartado el confinamiento domiciliario de la población y ha pedido esperar hasta el próximo 9 de noviembre para ver cuál es el impacto de las medidas actuales adoptadas por las comunidades autónomas.

"No adelantemos fases", ha insistido Calvo, tras ser cuestionada por la petición de Asturias de un confinamiento de 15 días. "Vamos a intentar que eso no llegue. Vamos a ser como siempre contundentes y prudentes al mismo tiempo", ha añadido.

En este sentido, la vicepresidente se ha remitido a las medidas que restringen la movilidad nocturna y entre territorios para ver si dan "resultados". Eso sí, Calvo ha reconocido que es "entendible" que haya comunidades autónomas que tengan "propuestas" y actúen en el ámbito de sus competencias.

Con todo, ha recordado que desde el punto de vista jurídico un "confinamiento de esa naturaleza" solo puede ser decretado por el Ejecutivo. "Como Gobierno pensamos que estamos todavía verificando cómo funcionan las medidas que hemos tomado. Demos un poco de tiempo para ver qué pasa los próximos días", ha añadido.

Critica a Vox

Por otro lado, Calvo se ha referido a los disturbios en varias ciudades en protesta contra las limitaciones para combatir contra el virus y ha instado a la "responsabilidad y la solidaridad" con los "compatriotas que están en la UCI" y con el "personal sanitario" que mantiene "día a día a la población".

"No podemos tener a gente activando las mayores irresponsabilidades, los peores sentimientos. No nos gusta que los radicales y violentos vayan a aprovechar un hueco de tensión y vida compleja. Pedimos a toda la clase política su condena y comportamiento ejemplar", ha asegurado.

Así, y tras incidir en que España es un "riguroso Estado de derecho", Calvo ha cargado contra Vox por haber "dicho una cosa y la contraria". "Ha animado y comprendido (las protestas) y luego han rectificado y ha dicho que son los sectores de la población que más cerca están de este Gobierno son los que se han rebelado. Es una contradicción absurda", ha sostenido.

A su juicio, "no sería de recibo que ningún responsable político, en una situación tan complicada", se dedicara a agitar "sentimientos y situaciones inquietantes y peligrosas". "Cada uno responderá de sus responsabilidades", ha zanjado.