Robles dice que el chiste machista de Simón "no es afortunado" y le anima a "pedir disculpas"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado que las palabras de Fernando Simón sobre las enfermeras "no han sido afortunadas" y espera que "pida disculpas". "Ha hecho un gran trabajo durante la pandemia, pero esas declaraciones no han sido afortunadas", ha dicho Robles este lunes.

Los comentarios "no afortunados" del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) se produjeron en una entrevista online recogida en el canal de Youtube entre el epidemiólogo y los hermanos escaladores Iker y Eneko Pou.

En ella, uno de los hermanos Pou le preguntaba: "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara, si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", a lo que Simón respondía: "No les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

"Cuando los responsables políticos nos equivocamos hay que pedir disculpas, y eso es lo importante", ha señalado la titular de Defensa al ser preguntada sobre esta cuestión en una entrevista en el Canal 24 Horas.

Confinamiento domiciliario

Asimismo, Robles no descarta que el Gobierno de España tenga que modificar el estado de alarma para "ampliar los supuestos" de este "instrumento constitucional" para así decretar confinamientos domiciliarios.

"El confinamiento domiciliario no está previsto en este estado de alarma. Recoge una serie de limitaciones, y si fuese necesario se ampliarían esos supuestos", ha explicado este lunes la titular de Defensa en una entrevista en el Canal 24 horas.

Sus palabras contradicen lo dicho este lunes por la mañana por el ministro de Sanidad. En una conferencia telemática, Salvador Illa descartó decretar confinamientos domiciliarios en los próximos días y confió en que, con las medidas incluidas en el nuevo estado de alarma, se podrá controlar la evolución de la pandemia.

Margarita Robles, en #t24: "El Gobierno y las CC.AA. se han movido con un único objetivo: el de salvar vidas"https://t.co/UxbWHjXREj pic.twitter.com/pGxU6C2DpV — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 2, 2020





Las declaraciones del ministro, que pidió "no entrar en una especie de competición para ver quién toma la medida más dura", coinciden con la solicitud del Gobierno de Asturias, que pidió al Gobierno central un confinamiento domiciliario durante 15 días.



"Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las Comunidades Autónomas para poder actuar es suficiente", ha asegurado el ministro en un conferencia telemática.

Preguntada por esta división de pareceres entre Sanidad y Defensa, Robles ha explicado que "el que tiene las competencias es Illa". "Y voy a apoyar siempre lo que diga Illa", ha aclarado, pero, de nuevo, sin descartar los confinamientos domiciliarios: Tenemos instrumentos para ampliar las medidas, si fueran necesarias. Creo que es importante ver la evolución de las que se están poniendo en marcha".

En este sentido, ha recordado que el estado de alarma da "el marco genérico" y que ya establece "medidas muy restrictivas". "Establece medidas de limitación, de movimiento, de reunión de las personas... Se toman medidas importantes y nadie puede decir con contudnecia quñe es lo que va a pasar. Pero el ministro de Sanidad tiene toda mi confinaza", ha zanjado.

"Salvar vidas"

Sobre si las medidas en España son menos restrictivas que en nuestro entorno europeo, Robles ha querido dejar claro que "desde que se declaró el estado de alarma, el Gobierno y las comunidades autónomas se han movido con un único objetivo: el de salvar vidas".

"En Europa se han establecido medidas que son prácticamente las de aquí: se permite ir al trabajo, hacer deporte, etc. Aquí hemos limitado el movimiento nocturno", ha recordado.