Leve descenso: Sanidad notifica 1.683 nuevos casos y un fallecido en las últimas 24 horas

Leve descenso de los contagios diarios. El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves de 1.683 nuevos casos de Covid-19, lo que supone un ligero descenso frente a los 1.772 de ayer, que no incluían a Castilla-La Mancha y País Vasco.

El número total de positivos desde el inicio de la pandemia se sitúa en 309.855, según las cifras oficiales. En las últimas dos semanas, 10.600 personas han iniciado síntomas, 2.813 en los pasados siete días.

De los 1.683 diagnósticos, 160 se dan en Andalucía, 329 en Aragón, 34 en Asturias, 20 en Baleares, 30 en Canarias, 19 en Cantabria, 30 en Castilla-La Mancha, 61 en Castilla y León, 149 en Cataluña, 21 en Comunidad Valenciana, 38 en Extremadura, 35 en Galicia, 310 en Madrid, cuatro en Melilla, 35 en Murcia, 81 en Navarra, 322 en País Vasco y cinco en La Rioja.

Fallecidos

En la última semana se han registrado 22 muertes con Covid-19 confirmado en España (dos en Andalucía, cuatro en Aragón, tres en Castilla-La Mancha, dos en Castilla y León, cinco en Cataluña, uno en Comunidad Valenciana y cinco en Madrid), frente a los 25 que notificó este miércoles Sanidad. Hasta 28.500 personas han fallecido con COVID-19 en España, de acuerdo con los datos del Ministerio.

Además, en los últimos siete días se han producido 673 ingresos hospitalarios (127.815 en el conjunto de la pandemia en España): 82 en Andalucía, 203 en Aragón, 12 en Baleares, 8 en Canarias, 19 en Cantabria, dos en Castilla-La Mancha, 33 en Castilla y León, 57 en Cataluña, 66 en Comunidad Valenciana, cuatro en Extremadura, 16 en Galicia, 105 en Madrid, uno en Melilla, 33 en Murcia, 22 en Navarra, seis en País Vasco y cuatro en La Rioja.

También se han notificado 41 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), para un total de 11.841: cinco en Andalucía, cuatro en Aragón, uno en Asturias, uno en Baleares, dos en Cantabria, uno en Castilla-La Mancha, uno en Castilla y León, seis en Cataluña, uno en Extremadura, uno en Galicia, cuatro en Madrid, cinco en Murcia y tres en Navarra.

No es una segunda ola

A pesar del repunte en los casos, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha negado que España esté ante una segunda ola.

Para Simón, una segunda ola significa "una transmisión comunitaria no controlada". Hasta que no se dé este escenario, ha asegurado el portavoz sanitario, no podemos hablar de segunda ola. "El nivel de transmisión comunitaria es muy bajo".

Después de que el Gobierno vasco diera la voz de alarma, Simón ha preferido hacer un llamamiento a la calma: "Prefiero ser prudente porque se pueden generar percepciones de riesgo distintas".