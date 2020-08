Fernando Simón niega una segunda ola aunque admite que "es un concepto gris y borroso"

Fernando Simón niega que en España estemos actualmente ante una segunda ola. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias enmienda así a la consejera de Salud, Nekane Murga, que había advertido este jueves por la mañana que el País Vasco se está enfrentando "sin duda a una segunda ola epidémica".

Para Simón, una segunda ola significa "una transmisión comunitaria no controlada". Hasta que no se dé este escenario, ha asegurado el portavoz sanitario, no podemos hablar de segunda ola. "El nivel de transmisión comunitaria es muy bajo".

Después de que el Gobierno vasco diera la voz de alarma, Simón ha preferido hacer un llamamiento a la calma: "Prefiero ser prudente porque se pueden generar percepciones de riesgo distintas".

Sin embargo, admite que se trata de un "concepto borroso" porque tiene, por un lado, "un componente técnico" pero también "una parte muy semántica". "Es un concepto gris", ha añadido.

"No creo que haya que hacer un mito sobre ese concepto. Nuestro objetivo es detectar lo más que podamos", ha comentado. "Sabemos que detectando mucho más nos enfrentamos a un problema de comunicación claro", ha asegurado. Ahora se están detectando en torno al 60% y 70% de las infecciones, mientras en marzo se detectaban cerca del 10%.