Marlaska cree que el PP apoyará la prórroga y reconoce que el Gobierno pudo "hacerlo mejor"

Y aunque echa de menos una oposición constructiva, cree que finalmente el PP apoyará la prórroga, porque "desde el punto de vista jurídico no hay otra posibilidad real que ampare las medidas del periodo de transición".Marlaska no quiere entrar enporque "no es el momento" y porque de lo que trata ahora el Gobierno es de afrontar "la mayor crisis del país".La misma confianza que tiene en los partidos para prorrogar el estado de alarma la traslada al pacto de reconstrucción social y económica al que se quiere llegar en la comisión creada a tal efecto en el Congreso. " Espero que el PP y el conjunto de los grupos se comprometan antes que después y lleguemos a un acuerdo".A Marlaska no le importa reconocer que probablementeaunque lo justifica en que se trata de una emergencia sanitaria, "la más grave del siglo", con la que nos encontramos "de la noche a la mañana".De todos modos, "el esfuerzo y la autoexigencia" han sido importantes, pero, insiste el ministro antes de dar la razón a quienes piensen que en algún momento el Gobierno no ha comunicado todo lo bien que debía hacerlo. "Pero que nadie tenga duda de que ha habido transparencia", apostilla.