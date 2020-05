Nadal: "Me da igual izquierdas o derechas; no reconocer los errores es perder credibilidad..."

Rafa Nadal volvió a coger una raqueta este lunes. El tenista español pudo entrenarse en casa de un amigo tras la entrada en la fase 0 de la desescalada, que permite a los deportistas de élite volver a entrenarse. Lo confiesa en una videollamada con La Voz de Galicia en la que también da su opinión acerca de la política en el momento que está atravesando el país con la crisis del coronavirus.

"El sol va saliendo cada vez que cada día hay menos muertos. Que yo salga a la pista o no tiene menos importancia para mí. Esta es la realidad que yo vivo", dijo Nadal acerca de la vuelta a los entrenamientos. Recalcó que no mira al Gobierno según el partido que esté en el poder, le interesa que se mire por el bien de todos.

"Me da igual si están gobernando izquierdas, derechas, centro... me da absolutamente igual. Cuando hablo, no hablo pensando en política. Yo hablo como ciudadano, sin pensar si está gobernando el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos o Vox. Yo lo que quiero es que los que estén gobernando lo hagan de la mejor manera posible para todos", señaló.

Rafa Nadal, tras ganar en Acapulco REUTERS

Nadal confesó que prefiere no dar su opinión sobre la gestión de la crisis por la repercusión que tendrían sus palabras: "Si me preguntas cómo se ha gestionado, prefiero guardarme mi opinión y la tengo muy clara. Es un poco triste, porque cualquiera puede decir cualquier cosa por las redes sociales, pero por ser quien soy parece que tengo menos opción de poder opinar".

Aún así ve clara una cosa, que no se reconocen los errores: "Ha habido equivocaciones y es humano reconocer los errores... Todo el mundo entiende que los políticos se equivoquen, es humano, yo me equivoco a diario. Lo que me gusta menos es cuando no se reconocen los errores, porque se deja de tener credibilidad".

Nadal contó cómo ha sido su primer día de entrenamiento tras el parón: "He podido entrenar en una casa privada, porque a la academia no tengo muy claro si puedo ir. Así que preferí evitar la confusión e ir a entrenar a la casa privada de campo de un amigo, que tiene pista y me la ha dejado". El número dos del mundo no podrá repetirlo hasta la semana que viene tras la aclaración de la RFET.

Los Grand Slams no dan la felicidad

Nadal también se abrió y reconoció la poca importancia que tienen para él los Grand Slams en los verdaderos aspectos importantes de la vida: "Si uno tiene 30 Grand Slams, pero no tiene amigos, va a tener un futuro infeliz. Es mejor tener cero Grand Slams e ir a trabajar cada día a cualquier lugar con un sueldo mensual discreto y tener buena relación y buenas compañías. Esto te da la felicidad más que ningún dinero que puedas tener o cualquier logro que puedas conseguir".

