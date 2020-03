El PP ofrece "lealtad" para que empresarios, pymes y autónomos "solo se preocupen por su salud"

"Lealtad sí, ley del silencio no". Este es el mensaje que el Partido Popular envía al Gobierno después de que su líder, Pablo Casado, amenazara con no aprobar el decreto que paraliza la economía por falta de diálogo. A pesar de este aviso, los populares tienden la mano a Pedro Sánchez y dejan claro que "estamos al lado de los españoles siempre que rememos en la dirección correcta". Esa dirección no es otra que no sean los autónomas, pymes y empresarios "los que paguen esta crisis".

En una entrevista en Antena 3, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reforzado la "lealtad y mano tendida" para que estos tres colectivos "solo tengan preocuparse por su salud y quedarse en casa". Para ello, pide que se les exonere los impuestos y se amplíe el plazo para su pago. "En esto, apoyo absoluto. Para meter en el CNI a Iglesias y publicando así el decreto en el BOE, no", ha afirmado, para opinar que el Gobierno "va por detrás" en la toma de decisiones.

"Este Gobierno va siempre por detrás"

García Egea ha explicado que la propuesta de su partido es "garantizar que en España no se despida a nadie" y para ello, piden abrir una línea de diálogo para ofrecer "una serie de modificaciones". "El PSOE tiene más lealtad en nosotros que en sus socios de Gobierno", ha recordado.

El popular ha aprovechado para poner en valor la gestión de los dirigentes del PP que están al frente de ayuntamientos y comunidades porque "están yendo por delante en esta crisis". Ha puesto como ejemplo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se adelantó al cierre de los centros educativos ordenado por el Ejecutivo, o al presidente de Murcia, Fernando López Miras, que pidió el cierre total de todas las actividades económicas no esenciales; una medida, ha recordado Egea, que el Gobierno no apoyó en el Congreso la semana pasada. "Este Gobierno va siempre por detrás", ha denunciado.