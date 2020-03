El Gobierno se acuerda de los autónomos: podrán aplazar agua, luz y gas y ya estudia la moratoria de sus cuotas

Este martes el Consejo de Ministros prevé aprobar la flexibilización del pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, "llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago", según ha sabido este periódico de fuentes del Gobierno. Además, ya se está estudiando la moratoria de sus cuotas de Seguridad Social. Tanto las de los trabajadores por cuenta propia como para algunas pymes, admiten las mismas fuentes.

Las cantidades adeudadas en los suministros básicos, asegura un portavoz oficial, se abonarán en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma. La medida operará, según las fuentes, tanto para locales o primeras viviendas, ya sean en propiedad o arrendados.

En lo tocante a la reclamación que lleva haciendo el colectivo autónomo desde que se declaró la emergencia, dejar de pagar sus cotizaciones al haberse quedado sin ingresos o con muy pocos, dada la paralización de la economía, anoche el Ejecutivo aún seguía estudiando la medida.

Nadia Calviño, vicepresidenta tercera, y José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social.

Los ministerios de Nadia Calviño, Economía, y de José Luis Escrivá, Inclusión y Seguridad Social, hacían números para calcular a quiénes, cuánto y por cuánto tiempo las arcas del Estado podrían dar este balón de oxígeno. Un portavoz del Ejecutivo apuntó a EL ESPAÑOL que la medida podría llevarse incluso al Consejo de este martes.

"En la cuneta"

Cuando todo esto comenzó, la crisis del coronavirus se dejó atrás a todo un colectivo de la economía española, los trabajadores por cuenta propia. Al tiempo que se aprobaban moratorias a las hipotecas, avales por 100.000 millones de euros a pequeñas y grandes empresas, aplazamientos de impuestos, prohibición de los desahucios, protección a los "vulnerables"... para los autónomos sólo quedaba la opción de echar el cierre al negocio o demostrar una caída de ingresos superior al 75% para poder acceder a un apoyo por parte del Estado.

Pero la reclamación unánime de los autónomos es que se les exima de la cuota a la Seguridad Social. Así lo reclamó con vehemencia en EL ESPAÑOL Lorenzo Amor, presidente de ATA, la asociación más representativa: "No nos dejan atrás, nos tiran a la cuneta... no queremos quebrar, y el Estado que nos ofrece ayuda es el que nos hace ir a la bancarrota".

La exención de la cuota no se contemplaba, pese a las presiones de la oposición e incluso de una parte del Ejecutivo. Los líderes de Unidas Podemos han insistido en este punto y no ocultan en privado que no comprendían por qué es este colectivo el que menos atención está recibiendo.

Suministros

Se suspendan o no las cuotas este martes, el Gobierno de Pedro Sánchez sí se va a acordar de los autónomos y establecerá diferentes medidas para que ellos y las empresas que se hayan visto afectados por el Covid-19 puedan aplazar pagos de grandes suministradores públicos y privados.

Según las fuentes consultadas en la parte socialista del Ejecutivo, el decreto que se aprobará este martes contemplará que un autónomo podrá "en cualquier momento suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro de electricidad" para contratar otra oferta alternativa. Así, podrá buscar otro comercializador distinto de aquél con el que tienen contrato al objeto de adaptar la situación "a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda imponer ninguna penalización".

En el caso del gas, "se podrá modificar el caudal diario contratado, la suspensión del contrato o la inclusión en un escalón de peaje inferior al actual".

"Nada para nosotros"

Amor explicaba en este periódico que lo aprobado hasta la fecha no era ninguna novedad. "No hay nada para nosotros", explicaba, "la prestación por cese de actividad es un derecho previo a esta emergencia". Y, sobre todo, lamentaba que la única opción para poder acceder a ella era caer en el cierre del negocio. Más ahora, que se han prohibido los despidos durante la vigencia del estado de alarma, lo que afecta durísimamente a los autónomos societarios.

Desde el Gobierno se insistía en las medidas que se habían aprobado hasta ahora ya eran generosas: a los trabajadores por cuenta propia se les eximía de la cuota a la Seguridad Social y se les daba acceso a una prestación por cese de actividad. Lo que, según fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social significa un apoyo, en el caso mínimo de más de 800 euros, "entre lo que se deja de pagar y lo que se percibe", según fuentes del Ministerio de Seguridad Social.

Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Pero lo cierto es que los autónomos lo que insistían en reclamar es que no sean sus propias obligaciones con el Estado las que los lleven al cierre. Y una de ellas es la cuota a la Seguridad Social, que en su tramo mínimo está en 286 euros y en el máximo alcanza los 1.232 euros al mes, tanto para los societarios como para los trabajadores por cuenta propia individuales.

¿Y en otros países, qué ha pasado?

Francia e Italia

El caso es que los dos países de nuestro entorno más afectados por la pandemia del Covid-19, han aprobado una batería de medidas mucho más completa a favor de este colectivo, que en España suponía -antes del 10 de marzo- nada menos que el 18% del tejido productivo.

Francia -que, junto a Italia, fue el mayor aliado de Pedro Sánchez en el fracasado Consejo Europeo del pasado jueves- está sirviendo de inspiración para el Ejecutivo español. Esta nueva opción de suspender pagos temporalmente con los suministradores de servicios básicos ya se ha puesto en marcha en el país vecino.

El Gobierno de Emmanuel Macron decretó además un aplazamiento de pagos para las facturas de los suministros básicos como agua o luz. Pero esas moratorias para los trabajadores autónomos afectan también a impuestos y cotizaciones sociales de este mes de marzo.

Por su parte, Italia es el país que con mayor dureza está sufriendo los embates de la crisis socioeconómicca que acompaña a la sanitaria del coronavirus. Y en consonancia, el que medidas más radicales ha a probado también en este campo. El Ejecutivo de Giuseppe Conte ha facilitado una indemnización de 600 euros para los trabajadores autónomos. Una medida que beneficiará a unos cinco millones de trabajadores y que, además, estará exenta de impuestos.

Además, Italia ha suspendido las cotizaciones a la Seguridad Social, las retenciones y las primas de seguro de marzo y abril, así como la liquidación del IVA a las empresas y autónomos más afectados. En estos mismos meses, al menos, los autónomos sin empleados a cargo y con ingresos menores a los 400.000 euros al año, no tendrán retención de impuestos en sus facturas.