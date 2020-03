"Los autónomos se quedan atrás": críticas de toda la oposición y división en el Gobierno por las cuotas

Pedro Sánchez se presentó en una jornada histórica a presentar su decreto de estado de alarma aprobado el pasado sábado. Pero casi todo giró en torno al publicado en el BOE de este mismo miércoles, el plan de choque económico para hacer frente a a la crisis del coronavirus. Y en ese sentido, aunque el presidente no necesitaba votos, sí concitó una mayoría de apoyos. Pero no todos.

En lo que sí hubo unanimidad absoluta -valga la redundancia- fue en las críticas que recibió por "dejar no atrás, sino tirados en la cuneta" a los autónomos. Hasta Pablo Echenique le sacó los colores al presidente del Gobierno del que es vicepresidente su jefe, Pablo Iglesias.

Las palabras textuales de más arriba son de Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que no salía de su asombro este miércoles por la tarde, atendiendo a EL ESPAÑOL. "El decreto es un compendio de obviedades, no han introducido una sola medida a favor de los autónomos". Amor explica que "se está presentando como una medida de este plan una prestación por cese de actividad que es un derecho que tenemos no por el coronavirus, sino que ya estaba antes".

Lo que piden los trabajadores por cuenta propia, en suma, no es que les ayuden si quiebran, sino no quebrar. Y sobre todo, que no haya que cerrar el negocio por culpa de sus obligaciones con el Estado, ése que dice que les quiere ayudar. Para el presidente de ATA, lo que hay que buscar no es poder cobrar en caso de cierre de negocio, sino no tener que cerrar. "Y si hay que pagar la cuota, la cotización, el IVA... es el mismo Estado el que nos lleva al paro".

Indepes, Vox y Podemos

La división en el Gobierno es evidente. Comenzó en el Consejo de Ministros extraordinario del sábado, el del estado de alarma, que duró siete horas por la pelea económica entre la ortodoxia de Nadia Calviño y el empeño social de Iglesias. Siguió con las filtraciones interesadas de socialistas y morados a la prensa. Y culminó cuando el decreto de este martes dejó fuera algunos de los planes que llevaban los ministros de Unidas Podemos.

Echenique los citó de pasada, pero las fuentes consultadas dejan claro que desde la formación morada, conscientes de que tienen 35 diputados frente a los 123 del PSOE, seguirán presionando -y más en esta situación de emergencia- en público y en privado. Someter a la sanidad privada y revertir sus conciertos con la pública, una moratoria para los alquileres -"como la aprobada para los hipotecados, porque tendrán los mismos problemas o peores", dijo el portavoz morado-, un ingreso mínimo a quienes no tienen rentas o son muy reducidas y, por supuesto, "el rescate de los autónomos" suspendiendo su cuota.

Y es que a cualquier observador este miércoles en el Congreso se le habrían puesto los ojos como platos. Porque todos los partidos de la oposición, todos, desde los independentistas republicanos de Esquerra hasta los nacionalcatólicos de Vox, pasando por supuesto por los regionalistas y por las palabras concretas de Pablo Casado, presidente del PP, afearon al presidente del Gobierno esta misma cosa.

Claro, eso si la sesión se hubiese celebrado en circunstancias normales. Porque el tema de los autónomos quedó escondido. La gravedad de la situación sobrevenida en sólo una semana y el tono responsable de la oposición por un lado, y las citas a Stalin de la derecha extrema y los muertos tirados a la cara desde el independentismo catalán escondieron el drama de los actores a los que se les han caído todos los contratos de golpe o de las pequeñas empresas de reformas sin ingresos y con obligaciones pendientes.

Y lo que es aún más curioso, que al coro de enmiendas se uniera su socio en el Gobierno, Unidas Podemos. Con un tono menos beligerante, eso sí, Pablo Echenique, le afeó a Pedro Sánchez que todo un colectivo se ha quedado fuera del "mayor esfuerzo financiero de la historia de España, para afrontar una emergencia sin precedentes".

"Es sólo el 1% y somos el 18%"

Y es ahí donde incide Amor, indignado al otro lado del teléfono: "Suspender las cotizaciones de autónomos supondría 2.000 millones de euros", que así dicho parece un montón de dinero, "pero es que es sólo el 1% del plan que presentó el Gobierno".

Miguel Garrido, presidente de CEIM, insistía en declaraciones a este periódico: “Los autónomos son el eslabón más débil de la cadena empresarial y merecen apoyo para superar esta crisis. Si no tienen ingresos no deberían cotizar.”

No puede destinar el Gobierno el 1% de todo el plan económico a los autónomos???

Suspender la cuota a los autónomos durante dos meses cuesta 2.000 millones de euros,el 1% del plan de 200.000 millones de euros

Somos el 18% de ocupados

A ingresos cero

— Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) March 18, 2020

Quizá por este clamor, ya desde la misma salida del Consejo de Ministros del martes, cuando Pedro Sánchez compareció en solitario, y con plano cerrado de televisión, para presentar "la movilización de recursos más grande que se recuerda para contener los efectos económicos de una guerra inédita contra un enemigo desconocido", la otra pata de su Gobierno, la de Unidas Podemos, no tuvo reparos en dejar ver su decepción.

Las medidas se quedaban cortas, porque todo el colectivo del trabajo autónomo se quedaba fuera. "Los autónomos de este país son motor de la economía, cohesionan el territorio y ahora que están responsablemente en sus casas ingresando cero", apunta el presidente de ATA, "¿No merecen que el Gobierno les suspenda la cotización y dedique el 1% de esos 200.000 millones de euros, cuando somos el 18% de la economía?".