El Gobierno dice que tiene "controlada la situación" pero ya trabaja en 15 días más de confinamiento

La situación está controlada", dice el Gobierno, "dentro de su excepcionalidad". Pero aun así, sus ministros admiten que ya están trabajando en el escenario de alargar por 15 días más el confinamiento de la población. Eso sí, no aclaran si esos 15 días más serán con esos permisos retribuidos recuperables que tienen en alarma de verdad a los empresarios y que tanto le costó detallar por escrito al Gobierno este domingo. Tanto como 10 horas después de aprobarlos.

Han comparecido Salvador Illa y Fernando Grande-Marlaska, ministros de Sanidad e Interior, en rueda de prensa. El Real Decreto aprobado este domingo con los "permisos retribuidos recuperables", ha defendido Marlaska, "ha entrado en vigor hoy, que no haya dudas", en referencia al endurecimiento de las condiciones de confinamiento. "Otra cosa es que de manera excepcional se haya habilitado una moratoria sólo para hoy para aquellas actividades que no pudieran parar de golpe".

"Esta es una crisis dinámica", ha sido la razón por la que Illa ha justificado un decreto tan atropellado, que no estuvo publicado hasta 10 horas después de aprobarse en el Consejo de Ministros, y entre tensiones negociadoras internas en el Gobierno. "Hemos pensado que era mejor adoptar la medida este fin de semana, para aprovechar estas dos semanas", y ha admitido que "se añade a un decreto de alarma muy duro por sí mismo".

Salvador Illa, ministro de Sanidad. E.E.

Illa ha pedido que quede claro que "creemos que son medidas necesarias", a pesar de que hace justo una semana, junto a la vicepresidenta Nadia Calviño, decía que "las mejores nuevas medidas son cumplir las que ya hemos adoptado". Claro, que "las cosas vienen como vienen".

Hace una semana, en esa rueda de prensa, ya decía Illa que "se hacen al día entre 15.000 y 20.000 test" para diagnosticar el coronavirus. "Somos de los países que más hacen", ha apuntado. Pero el dato indica que no ha habido nuevas remesas en estos siete días.

Ambos miembros del Gobierno han remarcado que se guían "por los criterios científicos" y las "peticiones de los sanitarios", que reclaman rebajar la curva de nuevas infecciones y "evitar la saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos". Y para ello, el titular de Interior ha advertido: "Tenemos todos los medios para hacer cumplir estas disposiciones, no lo duden".

Y los dos ministros han defendido la gestión del Ejecutivo, asegurando que "la situación está controlada, dentro de lo extraordinario". La circunstancia es excepcional, "pero el Gobierno la está controlando", ha insistido, con la ayuda, claro, del "personal sanitario está trabajando de forma denodada, los funcionarios públicos y protección civil, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas".

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. E.E.

En todo caso, "trabajamos en todos los escenarios", ha apuntado Illa, incluso prorrogar más el estado de alarma hasta el 26 de abril, como ya anticipó José Luis Ábalos, ministro de Trasportes, este fin de semana.

Marlaska ha dado su pésame a "Ismael, un funcionario de prisiones" fallecido por el Covid-19. "Estamos haciendo todo en Prisiones y en todos los estamentos para luchar contra el virus", ha defendido, en referencia a las acusaciones de que los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no tienen protección suficiente, como claman los sindicatos de policía y las Asociaciones de Guardia Civil. Razón por la que miles de policías y guardias civiles han anunciado una querella por "homicidio imprudente" contra él mismo.

Como revelaba el JEMAD una hora antes, hoy llega un vuelo de Defensa con 1,5 millones de mascarillas, ha recordado Illa a preguntas de los periodistas. "Hemos repartido más de 10 millones de mascarillas y equipos de protección y respiradores a las CCAA, que hacen enormes esfuerzos también para aprovisionarse". A ese respecto, el ministro de Sanidad ha agradecido "a empresarios y autoridades de otros países" su colaboración a este respecto.

"Si no hemos llegado, estamos cerca"

El ministro Illa ha tratado de insuflar ánimos a la población compartiendo que el alza de casos ha sido de un 8% en el último día: "Hace una semana era del 15% y llegó al 20% a lo largo de la semana", ha apuntado. "Desde el 25 de marzo se nota que si no estamos en el pico, estamos muy cerca, hay una estabilización en la curva epidémica, una ralentización de la mismo".

Illa ha vuelto a agradecer la "colaboración de las autoridades chinas", pero eso sí, se ha curado en salud con "los materiales" que llegan de ese país. "Los seguiremos validando por nuestra cuenta en el Instituto Carlos III".

Sobre el "permiso recuperable", ha aclarado que "en España no se está enfrentando salud y economía, de hecho es al contrario, sin salud no la habrá". Y esa es la motivación del "cierre total", una decisión "complicada de adoptar". Para el Gobierno, "estas decisiones están dando resultados, no hay más que ver la curva epidémica", en previsión de "destensionar las UCI".

Se va a proceder a una dotación adicional del fondo de contingencia. "A los 1.000 millones anteriores se van a añadir otros 1.000 millones más".

Marlaska ha repasado los datos de entrada en las grandes ciudades: "En Madrid se ha rebajado un 34% respecto al lunes de la semana pasada, en que ya estaba en vigor e estado de alarma y las restricciones a la movilidad".

El ministro ha querido destacar "la disciplina de los españoles, y la solidaridad que están mostrando en el esfuerzo para que los contagios disminuyan de forma considerable". Esos datos corroborados por las Fuerzas de Seguridad, pues en los controles establecidos se ha notado "de manera importante".