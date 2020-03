Ábalos no descarta alargar el aislamiento más allá del 11 de abril: "Trabajamos para que no pase"

El Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, no descarta que sea necesario alargar el confinamiento por el coronavirus más allá del 11 de abril aunque asegura que el Gobierno esta “trabajando para que esto no pase”. Asimismo, explica que ahora mismo la prioridad es evitar el colapso del sistema sanitario.

El ministro ha hecho estas declaraciones en una entrevista en RAC-1 en la que ha recordado que se está luchando “contra un virus ante el que no tenemos experiencia”, y que ante todo "hay que evitar la saturación del sistema, principalmente por las personas que están en las UCI".

Sobre el tiempo que durará el confinamiento, Ábalos no ha descartado que sea necesario alargarlo más allá del 11 de abril, día en el que se cumple la prórroga de 15 días aprobada en el Congreso la semana pasada. Si bien asegura que se está "trabajando para que eso no pase".

"Estamos trabajando para que esto no pase. Luchamos contra un virus con el que no tenemos experiencia. Al principio incluso se hizo mucha banalización", ha añadido.

Este sábado, Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ya alertó de un posible alargamiento de la situación, dado que el colapso de las UCI podría producirse "en el plazo de una semana", cuando empiecen a declararse todos los casos de infectados de los últimos días previos al estado de alarma.

Ábalos también ha justificado estas medidas de cara a proteger a los trabajadores y para "no afectar más a la economía".

"Para no afectar más la economía, conviene este paro de dos semanas. Y un trabajador seguro que prefiere tener que recuperar el trabajo que no hace ahora, que no exponer la salud. Si la medida favorece con claridad un sector, es el de los trabajadores", ha dicho.