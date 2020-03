Simón prepara endurecer el confinamiento: "Hay que hacer más esfuerzos, en 7 días se saturarán las UCI"

El confinamiento actual no es suficiente. Así lo ha dejado claro el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, que advierte que en los próximos siete a 10 días la saturación de las UCI será ya un hecho, por lo que pide que se hagan esfuerzos "extra" para frenar la transmisión del Covid-19 en nuestro país y "modular", así, su letalidad.

"Estamos llegando al pico en algunas zonas del país", ha dicho Simón en rueda prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus, en un día en el que España ha vivido sus peores 24 horas, con 832 fallecidos más, hasta los 5.690, y 72.248 contagiados. A pesar de estas cifras, Simón cree que la enfermedad "se está estabilizando", ya que el número de infectados crece un 13% cuando hace unos días era del 18% e, incluso, casi del 30%.

Asegura que, "aunque hay que ser precavido" y se podría estar superando ese pico en algunas comunidades, "los infectados pueden tener la necesidad de una cama en la UCI dentro de siete a 10 días", lo que llevará a su saturación "como pronto" a finales de la semana que viene o a principios de la siguiente. De hecho, ha explicado que la saturación de las UCI "va con retraso respecto al control de la enfermedad".

Las UCI ya al límite en algunas CCAA

Por ello, Fernando Simón pide hacer "esfuerzos extra" para controlar la transmisión, que pasarían por endurecer el confinamiento. "Por mucho que estemos en el pico hay que tratar de bajar la presión de las UCI porque eso es lo que va a modular la letalidad", ha explicado.

En este sentido, ha advertido que hay comunidades autónomas que están "muy al límite" en sus UCIs y "otras se van acercando progresivamente". "Hay que reforzar las actividades de control para no superar la capacidad asistencial de la sanidad y de las UCI", ha dicho, para dejar claro que, a pesar de la situación, "el sistema está reaccionando muy bien".

No obstante, ha matizado de nuevo que "el punto clave no es tanto la transmisión, sino las saturación de las UCI", en las que se produce "una acumulación" porque las personas ingresadas por coronavirus tienen que permanecer allí durante "periodos largos".

Segundo aviso de mayor confinamiento

Esta no es la primera vez que Simón se refiere a medidas más restrictivas. Este viernes ya dejó sobre la mesa esta posibilidad, aunque afirmó que "la decisión no es obviamente" suya y que esperaba no verse "nunca" en la situación de tener que tomar esas decisiones, pero que "se está valorando y está sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales".



Añadió, como ha hecho este sábado, que el fin de todo ello es dar el "último empujón que necesitamos para estabilizar la curva y empezar claramente a descenderla".

Por qué España detecta más casos que otros países

Fernando Simón también ha defendido la transparencia de España a la hora de diagnosticar y computar los casos de pacientes contagiados por COVID-19 y ha considerado que es posible que esté "detectando incluso más que en otros lugares".



Lo ha hecho en respuesta a la pregunta sobre una información del diario El País sobre un informe del Instituto de Salud Carlos III basado en medias de defunciones que estimaría que se subestima la cifra de víctimas mortales en las estadísticas oficiales.



Simón ha argumentado que los datos que utiliza el informe son de mortalidad general por todo tipo de causas y no se pueden achacar únicamente a la pandemia. Ha defendido que los fallecimientos en general se comprueban "relativamente bien" en España y que, aunque "probablemente" no se hace el test de COVID-19 a todas las personas que mueren en España, los casos en los que alguno "se escape" no significarían un incremento como el que se está viendo.

De hecho, ha destacado que es posible es que España "esté detectando incluso más que en otros lugares", lo que ha respaldado en que las cifras de letalidad de la enfermedad en España "no es de las más bajas": "Esto puede indicar que en España hay un esfuerzo importante por detectar y notificar todos los casos por la enfermedad" y ser "lo más transparente posible", ha apostillado.