Sanidad desautoriza a López Miras y le obliga a mantener la actividad económica

El Gobierno ha desautorizado la decisión del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de cesar todas las actividades que no fuesen esenciales para asegurar el abastecimiento de la ciudadania por la crisis del coronavirus.

La Secreteraía de Estado de Comunicación ha informado que el Ministerio de Sanidad recuerda que una orden de estas características sólo puede darla la autoridad competente, en este caso el propio Ministerio como autoridad delegada en virtud de la declaración del Estado de alarma.

"El gobierno de España sigue en todo momento las recomendaciones de la OMS y reitera que ha adoptado las medidas más drásticas en Europa y de las más estrictas a nivel mundial para vencer al coronavirus", recalcan desde el gabinete.

"El momento de actuar"

López Miras hizo público este domingo que el lunes se publicaría en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) una orden por la que se cesaban "todas las actividades que no sean esenciales para asegurar el abastecimiento de la ciudadanía".

El presidente subrayó que tras hablar con el resto de presidentes autonómicos y con Pedro Sánchez, era "el momento de actuar".

"Ya dije que no me iba a temblar el pulso para tomar medidas y no era una frase hecha. Las características de este virus hace que tengamos que tomar medidas más contundentes", en relación a esa nueva orden que esperaba que pudiese entrar en vigor este lunes.

Actividades esenciales

Entre esas actividades esenciales, según ha citado el presidente, está el transporte de mercancías, la industria alimentaria, los establecimientos de alimentación, gasolineras, bancos, servicios de Correos, Medios de Comunicación o las empresas del sector primario.

"La medida ha sido firmada y exijo que sea ejecutada por la autoridad competente", ha aseverado López Miras, que explica que esta decisión "consensuada" para no seguir poniendo en riesgo a aquellas personas que no pueden guardar distancias de seguridad en el trabajo, o que tienen que interactuar entre ellas o necesitan desplazarse.

El presidente murciano le había trasladado al presidente Pedro Sánchez esta decisión para que fuera adoptada en el Conjunto del Estado, algo a lo que se ha negado, según ha explicado. "Prefiero el desgaste económico a la pérdida de vidas humanas", señala, convencido de que esta decisión se adoptará más pronto que tarde en el resto de España.

"Cuanto antes paremos esta pandemia antes se podrá comenzar la recuperación económica", pero ha insistido en que "la economía se puede recuperar, una vida no". Y para luchar contra una situación que "apenas ha comenzado", López Miras ha vuelto reclamar el material sanitario que se necesita "para ganar esta guerra".