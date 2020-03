"Ni un día más": los médicos se 'sublevan' y exigen al Gobierno "medidas valientes"

El sector sanitario español libra la guerra contra el coronavirus en una situación límite y exige contundencia y rapidez al Gobierno de Pedro Sánchez para atajar la situación. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) ha pedido de manera urgente material de protección para el personal sanitario, así como test de diagnóstico del Covid-19 y medidas más duras de confinamiento para la población, dado que todos los trabajadores de la sanidad que "están dando lo mejor de sí".

"Ni un día más sin las necesarias medidas de protección para los equipos asistenciales. No podemos seguir asistiendo a un incremento de casos de infección, con consecuencias muy graves a veces a título personal (el número de profesionales contagiados supone un 12%), y de forma general como agente de difusión de la pandemia sin denunciar las importantes carencias con las que estamos afrontando estos momentos. Es de extrema urgencia proteger a nuestro 'escudo' protector", denuncia el CGCOM en un comunicado.

Asimismo, piden que "ni un día más" los médicos de España no tengan disponibilidad de las pruebas diagnósticas que faciliten los mecanismos de aislamiento y cuarentena obligados para poder contrarrestar los efectos "devastadores" de esta pandemia.

Más restricciones

En tercer lugar, reclaman aumentar las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional. "Estamos en estado de alarma y es precisamente este mecanismo constitucional el que debe marcar la intensidad de las decisiones, señala el comunicado conjunto del colegio de médicos.

En este sentido, exigen una política nacional "firme" de los recursos humanos en salud: estratificar la asistencia, crear entornos asistenciales específicos para la atención de coronavirus y "evitar entrar en ninguna lucha estéril por absorber personal entre comunidades autónomas que puedan mermar la capacidad de atención en ningún territorio nacional".

Según el CGCOM, los médicos de España se han puesto a disposición de las autoridades sanitarias, por lo que "ahora toca poner orden en la planificación y distribución". Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, también reclama al Gobierno centra "medidas valientes y eficaces ante este drama".

En una circular a la que ha tenido acceso este periódico, Santa Cruz valora que es "muy triste ver como se está afrontando esta pandemia en España". En su opinión el Gobierno de Sánchez pecó de imprevisión y debería aplicar "un modelo de éxito como el de China".

"Inmenso desafío"

"¿Por qué no se tomaron medidas de aislamiento en los aeropuertos y fronteras en los inicios del problema? ¿Por qué no se prohibieron antes concentraciones de personas, dígase manifestaciones, espectáculos deportivos, concentraciones musicales, etc.?", se lamenta.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Salamanca sostiene que "tenemos un sistema sanitario muy bueno, pero unas autoridades sanitarias incompetentes y pusilánimes".

Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España ratifica su apoyo al Gobierno español y a los Gobiernos autonómicos "para afrontar este inmenso desafío", pero insta a que "ni un día más" se mantenga una situación que "hará más débiles" a los médicos ante el coronavirus y sus consecuencias.

El CGCOM finaliza su comunicado mandando una reflexión a todos los ciudadanos, a los que agradece su "esfuerzo y responsabilidad".