Ábalos advierte a Podemos que ya no vale septiembre: "El momento para la coalición era julio"

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha rechazado retomar las negociaciones de un Gobierno de coalición con Podemos para septiembre porque "el momento para ello era julio" y ha afeado a la formación de Pablo Iglesias que se haya tomado la investidura de julio "como un ensayo para septiembre".

En entrevista a Espejo Público, Ábalos resaltó que la única posibilidad que hay en este momento es un Gobierno del PSOE. “Hay una cuestión evidente que es que uno asume el resultado electoral o no lo asume y aquí los partidos que han perdido no lo asumen”, ha dicho, señalando que “el procedimiento de investidura permite bloquear la situación y lo están utilizando”. "No hay una alternativa posible al Gobierno del PSOE, la única es el bloqueo político que es lo que está utilizando la oposición. Y eso se debe al no reconocimiento del resultado de las urnas y a la debilidad de sus lideres", ha dicho.

Respecto a la relación con Unidas Podemos, Ábalos ratificó las declaraciones de Pedro Sánchez este miércoles, tras el despacho con el Rey, al afirmar que “es evidente que hay una desconfianza”. Muesta de ello, para Ábalos, es la pretensión de Iglesias de entrar en el Gobierno para "controlar" y las afirmaciones con las sospechas “de si somos o no de izquierdas”. “Cualquier propósito, cualquier aventura o cualquier proyecto exige un depósito de confianza o al menos la voluntad de confiar”, afianzó Ábalos.

El ministro afeó la posición de Podemos de calificar como "decorativos" los ministerios y competencias ofrecidos por el PSOE y rechazó que el Gobierno esté lanzando “excusas” para no negociar porque “nosotros al final accedimos al Gobierno de coalición, pero no a aceptar la participación de un pequeño gobierno dentro de otro”.

Así las cosas, ahora mismo, en cima de la mesa está la propuesta de "un acuerdo programático" y Ábalos ha reiterado su esperanza en que se llegue a un acuerdo que evite la repetición de elecciones.