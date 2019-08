Chivite: "No he hablado con Otegui ni está en mis planes hacerlo"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha asegurado que no ha "hablado con Otegui durante el proceso de negociaciones" para el Gobierno de Navarra, ni está en sus planes hacerlo. "No he tenido contacto con Arnaldo Otegui ni está en mis planes hablar con Otegui. He hablado y seguiré hablando con los diputados de la Asamblea", ha dicho, recordado que Bildu es una fuerza parlamentaria y que es la que más ayuntamientos gobierna en la comunidad.

En declaraciones a la Cadena Ser, Chivite ha afeado a PP y Ciudadanos su papel "de bloqueo" y ha recordado que, en la legislatura pasada, "el 50% de las iniciativas se han aprobado por unanimidad", así que "si la posición ahora va a ser de bloqueo, tendrán que explicarlo ellos".

La nueva presidenta de Navarra ha rehusado también valorar la condena de los agresores de Alsasua, que está a la espera de ser revisada por el Supremo, destacando "el respeto por la la separación de poderes" pero sí ha destacado que tiene claro que "no fue una simple pelea de bar". Sobre las declaraciones del consejero de Podemos en la comunidad foral, que defendió en su momento a los agresores de Alsasua, Chivite aseguró que "no podrá hacer valoraciones políticas de sentencias judiciales como consejero del Gobierno".

Sobre el nombramiento como consejera de Itziar Goméz, la concejala que se enfrentó a la Policía Municipal para intentar colgar la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona durante el Chupinazo de San Fermín, María Chivite señaló que hubo "demasiadas frases hiperbólicas". "No me cabe a mí hacer un repaso de su trayectoria, pero estaría bien recordar que ha salido de Batasuna por rechazar la violencia", ha zanjado.