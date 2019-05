Errejón se presenta como "el yerno favorito" de Carmena en su vídeo de campaña

"Si sabes que el PP lo ha hecho fatal, que ellos son así y no van a cambiar. Si sabes que el recambio no funcionará. Escúchate bien esto que te voy a contar". Así empieza el vídeo de Más Madrid en el que pide el voto para sus candidatos a la Comunidad, Íñigo Errejón, y al Ayuntamiento, Manuela Carmena.

Al ritmo del reguetón de Daddy Yankee, Alba Suárez e Iago Moreno versionan la canción Mía para animar a los madrileños a votar. "En estas elecciones sal a votar, pero no a los de siempre. Estamos de suerte, es la oportunidad para que mande la gente. Diles que no vuelvan jamás. Diles que se vayan pa' atrás, que se dejen de promesas. Yo me quedo con Carmena".

Errejón se presenta como "el yerno favorito" de Carmena en su video de campaña

A lo largo del clip, se hace referencia a políticos, periodistas y a colectivos sociales mientras se repasa la actualidad de la capital. Al Los autores recuerdan el "relaxing cup" de Ana Botellay hablan de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que "el recambio no funcionará". Esperanza Aguirre también tiene su espacio: aparece durante su dimisión al frente de la Comunidad tras el ingreso en prisión de Ignacio González, que fue su mano derecha.

"La derecha va a palmar"

El estribillo anima a "salir a la calle" porque "Madrid lo necesita, no basta con la Alcaldía". Por ello, Errejón se presenta como "el yerno favorito de tu mai' (madre)" y las referencias al PP están presentes a lo largo de todo el clip. Así, se vaticina que "en estas elecciones va a palmar la derecha" y pide "que no vuelvan jamás" y que "se dejen de promesas".

Pero no todo son ataques al PP. Se incluyen propuestas como "acabar con la precariedad" mientras se suceden imágenes de otros candidatos de la formación como Rita Maestre, Clara Serra o Eduardo Rubiño. Hay numerosos guiños al colectivo LGTBI e incluso la colgada de carteles en los balcones después de la prohibición que les impuso la Junta Electoral Central (JEC).

El reguetón está de moda entre la izquierda en la campaña de municipales y autonómicas. Ada Colau ya protagonizó un clip con esta música.