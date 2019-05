"Ayudas para seis millones de familias": la primera ley con la que Rivera buscará el consenso

Albert Rivera y sus 56 diputados ya se han fotografiado todos juntos a las puertas del Congreso. "Nos ponemos en marcha", ha anunciado este lunes el presidente de Ciudadanos tras la primera reunión del grupo parlamentario. Antes, en un encuentro previo y más reducido, se ha acogido a quienes debutan en la Cámara.

"Mientras otros están despistados, nosotros empezamos a trabajar", ha referido en clara alusión al Partido Popular. Rivera ha aprovechado la coyuntura para tomar la delantera a su adversario directo y lanzar una primera Propuesta de Ley, ya incluida en el programa electoral con el que concurrió el pasado 28 de abril: "Ayudas para seis millones de familias".

Ciudadanos necesitará buscar apoyos a izquierda y derecha. "Esperamos un debate de nivel", ha remarcado Rivera. El marco legal de los liberales pretende convertir en "numerosas" a todas las familias monoparentales y a aquellas con dos o más hijos. Para este primer grupo, se otorgarían ayudas de 1.200 euros; con tres o más descendientes la cuantía ascendería hasta los 2.400. Con esta reforma, el cómputo de las familias numerosas se incrementaría desde las 700.000 actuales a esos 6 millones.

"España tiene un grave problema: la natalidad. No nacen hijos porque las familias no llegan a fin de mes. No hay forma humana de conseguirlo. Si no les ayudamos, mucha gente dejará de cumplir sus sueños. Esta será nuestra primera iniciativa", ha desvelado Rivera en su intervención.

La propuesta pretende funcionar a modo de marco y así incluir otras de las promesas electorales de Ciudadanos, como por ejemplo la universalización de la educación 0-3 años o la igualación de derechos entre matrimonios y parejas de hecho.

"Tenemos que estar a la altura. Nos han dado muchos escaños. Lideraremos la oposición. Vigilaremos al Gobierno para que no machaque a las familias con más impuestos. Nos han votado para que impulsemos reformas y busquemos consensos. Seremos leales a España. Nuestra camiseta no es naranja, sino rojigualda", ha resumido Rivera.

Tal y como confesó tras su reunión con Pedro Sánchez, otros de los pactos de Estado que buscará Ciudadanos esta legislatura tendrán que ver con la despoblación, la inmigración, la educación y las políticas antiterroristas.

¿Cómo funcionaría la ley de las familias?

Los liberales describen esta reforma como el cemento para un "pacto entre generaciones" que permita proteger el sistema de pensiones. Con dos hijos -siempre según los cálculos de Ciudadanos-, una familia podría deducirse 1.200 euros anuales en la declaración de la renta. "Podrían cobrarse a principio de año o cien euros cada mes", desgranan. Si son tres los sucesores, esta cantidad aumentaría hasta los 2.400 -también existiría la posibilidad de un solo pago o de 200 cada mes-.

Fuentes del partido describen esta medida como la más enjundiosa en términos fiscales de todas las que propusieron de cara al 28 de abril. El coste, indican, oscilaría entre los 4.500 y los 5.000 millones.

Ciudadanos también prometió a las "familias numerosas" descuentos del 20% -categoría general- y del 50% -especial- en los billetes de tren y autobús; y preferencia para escoger el colegio y recibir becas. En relación a la universidad, las familias numerosas generales, si prospera el acuerdo, disfrutarían de un descuento del 50% en la matrícula. Para las "especiales", gratis.

Por último, todas las familias numerosas se beneficiarían de un "bono social eléctrico". "La factura podría reducirse entre un 25% y un 45% en función de la renta".