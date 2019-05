Tezanos: "Algunos de los que han votado a Vox nunca habían votado antes y pueden dejar de votar"

José Félix Tezanos ha dado su impresión de los datos publicados por el CIS para las próximas elecciones y cómo ha cambiado el panorama tras lo ocurrido el 28-A. PAra ello, ha querido señalar la volatilidad del fenómerno Vox: "Algunos que nunca habían votado a Vox nunca habían votado antes". Y ha añadido que estos votantes vuelvan a dejar de votar tras ver que sus votos no han servido. "De los que querían un cambio de régimen y te increpaban por la calle, puede que una parte se desanime".

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas ha afirmado que "el pronóstico anticipado de los resultados electorales es muy difícil y está fallando en la mayoría de países". Según Tezanos "el fenómeno Vox moviliza a una parte del electorado pero no lo suficiente para ser considera una alternativa".

Sobre lo que ocurrirá el próximo 26 de mayo y los datos del CIS de la semana pasada se ha mostrado extrañado porque "Carmena tenga tantos votos y que Vox no tenga más representación".

"Mi postura es que el CIS no debe hacer cocina, pero para estimar escaños hay que proyectar", ha asegurado en una entrevista en La Sexta, en la que ha añadido que "no queda más remedio que proyectar" dado que "hay un 50% que aún no tiene decidido a quién votar".

Tezanos cree que la cocina "es intentar adivinar qué van a hacer personas que aún no están decididas". Ha matizado que "antes había voto oculto, ahora lo que pasa es que hay un voto no decidido", aclarando que "un sociólogo no puede querer saber qué van a hacer personas que aún no saben qué van a hacer".

Ha dicho que "había más gente que decía que iba a votar en las municipales y autonómicas que en las generales" y que "si el voto se amotinen al 66% ya vamos bien".

El presidente del CIS considera que en la política actual "insultamos mucho, tenemos que calmarnos", recordando que le criticaron al afirmar que "hasta bebía para sacar esos resultados.