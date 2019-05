Errejón inicia su campaña acusando a Vox de "flipados y bufonetes"

El candidato de Más Madrid a la Asamblea, Íñigo Errejón, ha arremetido este domingo contra sus contrincantes políticos llamando "flipados y bufonetes" a los dirigentes de Vox, criticando la campaña madrileña de Ciudadanos (Cs) y asegurando que el PP colocó a Isabel Díaz Ayuso como candidata regional para para "cerrar y apagar la luz" en la Comunidad.

En un mitin con candidatos de su partido a las Alcadías del sur de la región, Errejón ha dicho que Vox "no parar de pinchar y dejar sitios vacíos" en sus actos porque son "unos bufones" y porque a al gente "le importa más las residencias de mayores que las pistolas, las pensiones que los caballitos de los señoritos".

"España no es Milwaukee, flipados. En España y Madrid quremos cuidarnos, tener derechos, tiempo, que no se nos vayan las horas en la Renfe. A la gente le importa el derecho a vivir vidas dignas, seguras, tranquilas, a que pongamos orden y garantizar los derechos", ha añadido.

Críticas al PP y Cs

Respecto a Ciudadanos Madrid, el aspirante regional de Más Madrid ha cargado contra la lona que han colocado en la calle Alcalá contra él y la alcaldesa Manuela Carmena. "Cs se ha sumado a nuestra moda del 'balconig'. Deben tener un hacha de director de campaña, un verdadero crack, que dice que hay que votar para que nosotros no ganemos. Dijo el otro el candidato de Cs, que es posible de que no os acordéis del nombre de su candidato, es normal, le pasa a todos los madrileños; que hay que votar para que Errejón no sea consejero de Economía. Pero ojo, Aguado, acabarás votando que no y perdiendo una investidura en la que soy presidente del Gobierno de Madrid", ha apostillado.

A continuación, Íñigo Errejón ha señalado que del PP no iba a decir nada "porque tienen a Ayuso y ya". "En el Partido Popular dijeron que aquí tenemos que poner alguien que cierre y apague la luz; y mientras tanto nos entretiene", ha apuntado.