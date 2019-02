El Bigotes se acuerda de la madre de Wyoming "con humor" en las Cortes Valencianas

Tras dos años en prisión, Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, ha aprovechado su comparecencia en las Cortes Valencianas para dejarle un recado al Gran Wyoming, que le recuerda de forma recurrente en su programa El Intermedio, de la Sexta.

El ex presidente de Orange Market ha comparecido este lunes por videoconferencia desde prisión en la comisión que investiga la operación Taula, sobre corrupción en el PP. Cuando la sesión estaba a punto de finalizar, la presidenta le ha dado la palabra por última vez por si tenía algo más que añadir.

En ese momento, El Bigotes ha aprovechado la ocasión para dirigir, a través del plasma, estas palabras: "Esto que voy a decir lo piensa casi toda España pero no tienen la posibilidad de decirlo. Mi hijo, muchas veces me pregunta: 'Oye papá, ¿por qué te sacan tanto, tanto, tanto, si llevas dos años en la cárcel y estás callado?'. Y te siguen sacando en este programa. Y quiero decir con cariño, con respeto y con mucho humor, que me quería cagar en la puta madre de Wyoming. Estoy harto ya de que me saque en la tele. Pero lo digo con humor".

El Bigotes, en las Cortes valencianas: "Me cago en la puta madre de Wyoming"

El abogado de Pérez, que le acompañaba en la comparecencia, se ha mostrado sorprendido mientras en la sala del Parlamento valenciano, tanto los diputados como los periodistas irrumpían en carcajadas. La presidenta de la comisión ha dado por finalizada ahí su comparecencia y no le ha permitido seguir con la declaración: "Con esto vamos a dar por concluida su comparecencia".

Antes, El Bigotes había dejado varios recados al PP al asegurar, por ejemplo, que Pablo Casado "aún tiene mucha mierda en la mochila". Del europarlamentario Esteban González Pons ha dicho que "miente como un bellaco" y lo ha descrito como "uno de esos gusanos que saben mantenerse en la manzana por los años de los años y ha cargado las culpas al ex president Francisco Camps".