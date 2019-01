¿Quién es el presidente de Venezuela? Borrell: "Tendría usted que estudiar un máster"

"¿Quién es el presidente de Venezuela?" El Gobierno sigue sin tener respuesta para esa pregunta. Tras la jura del cargo ante una multitud por parte de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, este miércoles, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ido fluctuando. Primero pidió tiempo para coordinarse con el resto de países de la Unión Europea. Luego, Sánchez llamó a Guaidó y lo felicitó por su "coraje", pero evitó reconocerlo. "No reconocemos la legitimidad de Maduro", dijo este viernes el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

Pero, ¿quién es, hoy por hoy, el presidente de Venezuela?

La pregunta fue formulada por un periodista de EL ESPAÑOL a Borrell en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Borrell sugirió al periodista que estudiase "un máster en Derecho Internacional" para acabar concluyendo que "la pregunta no es esta".

Aquí la transcripción:

Pregunta: "¿Quién es el presidente de Venezuela en este momento? Si el presidente Sánchez tiene que llamar al presidente de Venezuela, ¿qué número marca: el de Guaidó, el de Maduro, el de ninguno de los dos?"

Respuesta: "Es una pregunta que para contestarla tendría usted que hacer un máster de Derecho Internacional. Se reconocen Estados, no se reconocen Gobiernos. Esta es la doctrina Andrade. Desde hace mucho tiempo se viene practicando.

Los Gobiernos son a veces de facto. No reconocemos la legitimidad de Maduro en la medida en que consideramos que no ha sido elegido por elecciones que merezcan este calificativo, pero sin embargo tenemos embajadores allí que lo ven, naturalmente. Si no, ¿para qué están? La pregunta yo creo que no es esta. La pregunta es saber de qué manera se puede hacer que el pueblo venezolano se exprese de forma libre, segura y contrastada con respecto a lo que son elecciones homologadas en la comunidad internacional. ¡Esa es la pregunta! Cómo se consigue eso".

En el transcurso de la rueda de prensa, Borrell explicó la estrategia de España: pedir a la UE que exija a Maduro elecciones internacionalmente aceptadas y, si no, reconocer a Juan Guaidó como presidente para que sea él quien las convoque.