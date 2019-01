El PP asume que Sánchez agotará la legislatura y se prepara para año y medio más de oposición

Pablo Casado pone las luces largas. El PP asume que la legislatura va a durar, se inclina por pensar que los partidos independentistas aprobarán los Presupuestos de Pedro Sánchez porque no les convienen las elecciones pero están convencidos de que el presidente del Gobierno aguantará, con o sin Presupuestos, pese a la presión constante a la que están sometidos.

Así se manifiestan fuentes de la dirección del partido al ser preguntadas por el horizonte de la legislatura. "Va a aguantar igual", explican en referencia a la aprobación de las cuentas públicas, recién aprobadas por el Consejo de Ministros pero a las que les quedan entre dos y tres meses de tramitación salvo que los partidos independentistas impidan que se debatan.

En el PP creen que tanto ERC como PDeCAT darán oxígeno al Gobierno. "Yo creo lo mismo que Dolors Bassa", explica en relación a la exconsellera en prisión provisional. Este mismo mes, Bassa advirtió contra los elementos más radicales dentro del independentismo que optan por una vía traumática a la independencia y un "cuanto peor, mejor". "No podemos dejar caer al Gobierno de Pedro Sánchez. La alternativa a tumbar este Gobierno es mucho peor con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha", dijo a principios de mes la exconsellera.

Las declaraciones han abierto los ojos a la dirección del PP que preside Casado. El enfrentamiento total con el Estado no entra en el plan de los dirigentes independentistas en prisión y tampoco en buena parte del movimiento en Cataluña y el juicio podría sencillamente asentar esa idea.

Unidos Podemos e independentistas, de farol

En el PP no creen en las advertencias que periódicamente hacen los socios de Sánchez. La última no provino de los independentistas sino de Unidos Podemos, que este martes tumbó el decreto con medidas sobre el alquiler para proteger a los arrendatarios. Pero los partidos separatistas avisan al Gobierno de que sin gestos en favor de la independencia, no habrá Presupuestos.

Según los populares, van de farol. Sánchez y los independentistas se necesitan mutuamente, creen en el PP, donde tampoco descartan que, en el último momento, los partidos separatistas acaben cediendo ante sus sectores más radicales. En ese caso, no tienen duda de que Sánchez intentará seguir en Moncloa. "¡Hasta 2024!", bromean estas fuentes.

Haga lo que haga Sánchez, Casado espera seguir con su guerra sin cuartel contra el presidente del Gobierno, algo para lo que ha recibido el apoyo de su partido en la reciente convención celebrada este fin de semana en Madrid.

Posible reprobación

El PP plantea ahora que el primer presidente del Gobierno nacido de una moción de censura en una de las dos cámaras parlamentarias sea reprobada en la otra. El Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha citado a Sánchez para un debate este jueves sobre los 21 puntos que Quim Torra le planteó en su reunión del pasado 21 de diciembre. El jefe del Ejecutivo se encuentrará en Davos (Suiza), para el foro internacional que cada año tiene lugar en la ciudad suiza.

En Moncloa reprochan al PP que haya hecho uso de su mayoría absoluta en el Congreso y del presidente de la institución, Pío García Escudero, también del PP, para convocar a Sánchez con menos de una semana de antelación y cuando ya sabía que tenía compromisos en el extranjero.

En el PP lo ven de otra manera y no están dispuestos a cejar. "Si no haces nada, te toman la medida", explican fuentes de la dirección, que aseguran que Sánchez tiene que comparecer y no intentar mandar a un ministro. "Está de semana blanca", dicen sobre el presidente, que va a pasarse semanas sin acudir a las Cortes aprovechando que enero no es mes hábil en el Congreso.

Fuentes de la Moncloa aseguran que no tienen previsto trasladar otra fecha como posibilidad para el debate por la actitud del PP, a quien acusan de instrumentalizar las nstituciones, y conminan a Casado a hacer lo que considere oportuno.

La reprobación sería simbólica, sin efectos prácticos, y el PP descarta presentar una moción de censura en el Congreso, que es donde realmente podría deponer a Sánchez, pero donde no dispone de los votos necesarios.