Ribera dice que sus opiniones sobre los toros y la caza son "personales"

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha aclarado que las declaraciones del pasado 4 de diciembre en una entrevista radiofónica, en las que decía estar a favor de prohibir la caza y las corridas de toros, eran "manifestaciones estrictamente personales". Y ha defendido que, además, ninguna de estas dos cuestiones son competencia de su Ministerio.

Además, ha reiterado que las declaraciones fueron hechas en un contexto en el que otros compañeros de Gobierno y de partido han dado a conocer sus posiciones. "Tenemos una visión de España que no tiene por qué coincidir con esa casposa en la que todos tenemos que ser toreros y cazadores. Mi padre fue matador de toros pero eso no me lleva a imponer a nadie mis gustos", dijo recientemente el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mientras que los presidentes de varias comunidades autónomas han salido en defensa de la caza.

Así lo ha manifestado este martes Ribera en el pleno del Senado en respuesta a una interpelación del senador popular Juan Carlos Álvarez Cabrero, en la que ha preguntado a la titular de Transición Ecológica sobre cuál es la postura del Gobierno en relación a la caza y las corridas de toros, así como las medidas que tiene previsto para impulsar la caza y el sector taurino.

Sobre esto último, la ministra ha señalado que la propuesta de medidas para impulsar la caza y el sector taurino corresponde a los ministerios de Cultura, Interior o bien Agricultura, por lo que no va a impulsar "ninguna" medida. "Soy competente de la biodiversidad, la protección, los agentes forestales... pero no del impulso de la caza ni el sector taurino", ha dicho.

Pero el senador popular le ha recriminado que, al tratarse de una ministra, "todo lo que diga son posiciones, no opiniones", lo que demuestra, en su opinión, que al PSOE "le importa un comino la política forestal", entre otros.

En su réplica, la ministra ha hecho un repaso de las políticas que han generado un "impacto de manera muy seria" en la agricultura, paisajes y medio rural cuando estaba el anterior Gobierno del PP, enumerando así la Ley de Montes, la de Costas, la de Evaluación Ambiental, su "nula preocupación por el cambio climático", o las "promesas incumplidas" en materia de Agua o Diversificación Rural.

En este sentido, ha reiterado la importancia de promover políticas como aquellas dirigidas a reforzar la persecución de delitos del campo y el furtivismo, o bien aquellas para afrontar el "reto demográfico". "Una auténtica política de desarrollo rural parte de la conservación, que nos compete a todos, en eso sí estoy presente", ha apostillado.

"Desconocedora de la realidad rural"

Por su parte, el senador 'popular' considera que las palabras de la ministra de aquel 4 de diciembre "no son neutras", recordando su reunión poco después con un partido animalista y preguntando por qué no hace lo propio con otros sectores, como por ejemplo, los cazadores, que garantizan, a su juicio, el equilibrio rural.

Y ha acusado a la ministra de ser una "desconocedora de la realidad rural", la cual ha recordado está "en riesgo" en España. También ha afirmado que la tauromaquia es una "fiesta nacional" muy antigua que genera empleos, con un impacto económico de unos 3.500 millones que también influye en la dehesa. "Usted sí tiene potestad en la dehesa, que es un sistema de alto valor ambiental, una de las más grandes diversidades del país", ha comentado Álvarez Cabrero.