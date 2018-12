El PP lleva al Congreso el 'programa de Vox': toros, caza y tradiciones navideñas

El PP quiere evitar a toda costa que sus antiguos votantes se refugien ahora en Vox de cara a las próximas citas electorales. Por ello, el partido capitaneado por Pablo Casado ya ha puesto en marcha una estrategia para absorber a los potenciales simpatizantes de la formación de Santiago Abascal que están descontentos con las políticas populares.

Precisamente este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el PP lanzará al gabinete de Pedro Sánchez varias preguntas que bien podrían estar sacadas del programa electoral de Vox.

En concreto, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, deberá pronunciarse sobre la supresión de las corridas de toros y la caza, después de que su compañera de Gobierno, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurara en una entrevista que no es "muy partidaria" de estas dos actividades.

"Me gustan los animales vivos y no soy muy partidaria ni de los toros ni de la caza", declaró la ministra.

Será el antecesor de Guirao, el exministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, quien pregunte en el Pleno sobre si está "de acuerdo con las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica sobre la supresión de lo toros".

Asimismo, el diputado del PP y presidente de la Comisión de Transición Ecológica, Teófilo de Luis, también se dirigirá al ministro para que explique las intenciones del Gobierno sobre prohibir o no la caza.

Por otra parte, la diputada ‘popular’ Silvia Valmaña, preguntará a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre las tradiciones navideñas. “¿El Gobierno es partidario de respetar las tradiciones navideñas de los españoles en los espacios públicos de su competencia?”.

De hecho, este sábado, en una intervención en Murcia, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, dejaba claro que su partido estaba a favor de la Navidad. “Nosotros ponemos el belén, el árbol, celebramos nuestras tradiciones y nuestra Semana Santa y nos sentimos orgullosos. Y al que no le guste, que se aguante, porque nosotros somos españoles”, señalaba.

"Y al que quiera ir a los toros, que vaya y al que no le guste que no vaya. Pero aquí no se prohíbe nada. Ya está bien".

Somos españoles y estamos orgullosos de nuestras tradiciones, celebramos la Navidad, ponemos el Belén y el árbol.Nadie nos puede dar lecciones de como defender a España, a nuestros empresarios, colectivos, agricultores..., en definitiva, de defender todo lo que nos une. pic.twitter.com/yZ87tqMX3u — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 8 de diciembre de 2018

Plan para fomentar la tauromaquia

No son las únicas iniciativas que el PP ha iniciado en relación a este tema. El principal partido de la oposición ha registrado también una proposición no de ley en la que muestras su preocupación por las palabras de Ribera en relación a la tauromaquia y consideran que "no son propias de altos representantes" del Ejecutivo, ya que afectan, no sólo al mundo del toro, sino también al rural.

"En nuestra sociedad, hacer del prohibicionismo una bandera atenta con lo que el ciudadano puede esperar de su Gobierno, como garante de tolerancia y libertades", apunta el PP en el texto registrado, recogido por Europa Press.

Con esta proposición no de ley, los de Pablo Casado quieren que el Congreso reconozca el valor estratégico de la tauromaquia, por su contribución a la creación y mantenimiento de empleo, a frenar el despoblamiento rural y al crecimiento económico, así como por su compromiso con la conservación de la biodiversidad, en su más amplio sentido, y al mantenimiento genético de una raza, el toro de lidia, singular y mundialmente reconocida. Además, demanda un Plan Nacional de Tauromaquia con medidas de fomento y protección relacionados con la sostenibilidad económica, social y medioambiental y el impulso de la investigación y la innovación en este sector.

"Oír de una alta representante prohibir una tradición, implica retroceder en el concepto de libertad y concebir una acción de Gobierno como restrictiva e intervencionista, especialmente en un tema tan singular como son los relacionados con los toros de lidia y que se asienta en la interpretación de un sentimiento tan diverso como individual", denuncia el PP.