Siete certezas y tres incógnitas sobre el máster de Pablo Casado

"A mí me ha sorprendido que hasta hubiera guardado las sábanas rosas con las que ibas a secretaría y te daban el resguardo como alumno", ironizaba Pablo Casado el pasado 10 de abril al dar las primeras explicaciones sobre su expediente educativo. Aquel día saltó a la palestra una serie de dudas en torno a su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

Esas dudas sacuden ahora las órbitas judiciales. La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que instruye el caso Cifuentes, ha solicitado al centro universitario y al personal docente que entreguen, si hay rastro de ellos, los trabajos que Casado tuvo que entregar para obtener el título. Tanto la Universidad como los profesores han señalado que no tienen ninguna copia de ellos: ninguna ley obliga a almacenar estos documentos y lo habitual pasa por destruirlos al cabo de cinco años.

Entonces, ¿qué certezas y qué dudas sobrevuelan en torno al expediente educativo del flamante presidente del Partido Popular? ¿Fueron suficientes las explicaciones que ofreció al respecto?

Pablo Casado muestra los documentos sobre su máster

Las certezas

1.¿Qué estudios tiene Pablo Casado?

El nuevo presidente del PP compaginó sus primeros pasos en la vida política con su desarrollo académico. Comenzó sus andanzas universitarias en 1999, con 18 años, y las concluyó en 2014. Atendamos al recorrido cronológico para analizar su expediente.

Casado entró en ICADE en 1999 para estudiar E3, el equivalente a la doble licenciatura de Derecho y Administración de Empresas (ADE). En seis años completó la mitad de las asignaturas de Derecho y aproximadamente un 35% de las de ADE.

Así, en 2005, se matriculó de 13 asignaturas de Derecho en la Cardenal Cisneros, centro adscrito a la Universidad Complutense. Aprobó 6. El curso siguiente (2006-2007) se matriculó de las 12 materias que le restaban para aprobar el grado. Entre junio y septiembre aprobó todas. Ese mismo año entró como diputado en la Asamblea de Madrid.

Casado comenzó su relación con la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2007-2008, año en el que se matriculó de ADE, la carrera que tenía pendiente en su E3 de ICADE. Terminó de completarla en el año 2014.

Entre esos años, además, cursó el máster en Derecho Autonómico y Local, muy similar al que estudió Cristina Cifuentes. Concretamente entre los años 2008 y 2009. Le convalidaron 18 de las 22 asignaturas que contenía el máster.

2.¿Qué cargos tenía Casado cuando cursó su máster?

Entre los objetivos de la juez Carmen Rodríguez-Medel, que instruye el caso del máster de Cristina Cifuentes, está aclarar las circunstancias en las que figuras como la expresidenta obtuvieron su máster, precisamente en el momento en el que empezaban a brillar en el panorama político.

La magistrada ha solicitado a la Guardia Civil que elabore un informe en el que se detallen los cargos que ocupaba Casado mientras cursaba el máster. El nuevo presidente del PP era, por entonces, diputado en la Asamblea de Madrid; a mediados de 2009 (año en el que terminó este curso) comenzó a trabajar en el gabinete del expresidente José María Aznar.

Pese a que los datos son conocidos, la juez necesita de un informe pericial para poder sustentar sus decisiones.

3.¿Qué investiga la juez?

La expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes EFE

La juez Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado número 51 de plaza de Castilla de Madrid, investiga las posibles irregularidades de Cristina Cifuentes. Sobre la expresidenta madrileña pesa la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y cohecho impropio.

La magistrada preguntó el pasado lunes a Cifuentes sobre el máster de Casado. Ella respondió que no conocía el expediente de su excompañero salvo por las informaciones que habían aparecido en prensa.

La juez redactó una providencia en la que señalaba que a la Rey Juan Carlos no le constaban los trabajos de Pablo Casado. También requirió a los profesores que le evaluaron que los presentasen en su próxima citación judicial -fechada en el 2 de agosto- si tienen alguna copia.

El centro universitario indicó a través de un comunicado que ni la institución ni su personal docentes están obligados a conservar ningún trabajo, a no ser que se trate de un Trabajo de Fin de Máster (TFM).

4.Los compañeros de máster de Casado imputados

La juez ha citado como investigados a varios compañeros del máster de Pablo Casado. Una de ellas es María Mateo Feito -apunta la agencia EFE- que tuvo dos cargos en Gobiernos de Mariano Rajoy en los ministerios de Empleo y Economía. Otra es Alida Mas Taberner, quien fuera subsecretaria de la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana, durante la presidencia de Francisco Camps.

Además, la magistrada ha citado a María Dolores Cancio Álvarez, profesora de la URJC y coautora de diversas publicaciones con el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde, investigado en este procedimiento.

Todas ellas han sido citadas en calidad de investigadas el próximo 2 de agosto, dentro de la pieza separada que investiga la promoción del máster que cursó el nuevo presidente del PP.

5.Diferencias y similitudes entre los másteres de Cifuentes y Casado

Los másteres que cursaron Pablo Casado y Cristina Cifuentes guardan estrechas similitudes, aunque los casos de ambos se distancian en puntos fundamentales. El primero se matriculó en 2008 al máster de Derecho Autonómico y Local y la segunda lo hizo en 2011 al de Derecho Autonómico. Son nombres casi idénticos, puesto que el segundo es una evolución del primero, con algunos cambios estructurales.

Además, los profesores que evaluaron a los dos dirigentes populares son los mismos: Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos. Casado y Cifuentes coinciden en que cumplieron todos los requisitos que se les exigieron. Entre ellos no figuraba la asistencia a clase, siempre según su versión.

Ahora bien, Pablo Casado sostiene que nunca tuvo que entregar un Trabajo Fin de Máster, como debió hacerlo Cifuentes, y que le bastó con presentar cuatro trabajos.

6.Los trabajos con los que se justificó Casado

El pasado 10 de abril y a tenor de las informaciones periodísticas que cuestionaban su máster, Pablo Casado compareció ante los medios y ofreció su versión de los hechos. Entre sus manos llevaba varios documentos, incluidos los cuatro trabajos que, dice, presentó para aprobar su máster.

Pablo Casado muestra los trabajos que dice que entregó en su máster.

Los cuatro trabajos que presentó tenían por título Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de Justicia (55 páginas), Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional (10 páginas), El reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro (16 páginas) y El concepto constitucional de la autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (11 folios).

El primero de estos documentos, el de 55 páginas, fue la investigación principal de Casado durante su máster. O lo que es lo mismo, su trabajo de itinerario. Una suerte del Trabajo Fin de Máster que tuvieron que cumplir los alumnos de los cursos posteriores.

7.La investigación interna de la Rey Juan Carlos

La Rey Juan Carlos ha puesto en marcha una investigación interna para aclarar las circunstancias en las que varios de sus alumnos obtuvieron su máster. "A través de este comunicado, informamos de que esta mañana el rector, Javier Ramos ha encomendado a la Jefa de Inspección de Servicios de la Universidad Rey Juan Carlos la elaboración de dos Informaciones Reservadas, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 del Real Decreto 33/1986 de 10 de enero, para esclarecer la situación del Grado del estudiante Pablo Casado Blanco [...]", señaló la Universidad en un comunicado.

Las dudas

1.¿Era obligatoria la asistencia en el máster de Pablo Casado?

El líder popular insiste en que cumplió con todos los requerimientos que le trasladaron: "Hice lo que a mí se me pidió". Sobre su asistencia o las clases del máster, aseguró que no recordaba si lo hizo o no.

Diversas informaciones periodísticas recogen los testimonios de algunos de los antiguos compañeros de máster de Pablo Casado que aseguran que la asistencia era obligatoria.

2.¿Tuvo que defender Casado sus trabajos ante un tribunal?

Es una de las preguntas clave en todo este proceso. Para atender a esta duda, hay que remontarse a un Real Decreto de 2007. En él se estipula que en estos cursos será necesario entregar un Trabajo Fin de Máster (TFM) que será defendido en un tribunal.

Pablo Casado inició su máster en la Rey Juan Carlos en el año 2008. Cabe la posibilidad de que el centro aún no hubiese adaptado su normativa al Real Decreto y que al líder popular le bastase con entregar los trabajos que expuso ante las cámaras, sin defenderlos ante ningún tribunal.

Algunos de los compañeros de Casado, no obstante, insisten en que ellos sí tuvieron que defender un último trabajo ante el personal docente de la Universidad Rey Juan Carlos.

3.¿Puede ser juzgado Casado por estos hechos?

Los movimientos de la juez que instruye el caso Cifuentes cercan cada vez más al recién elegido presidente del PP. Ya ha imputado a algunos compañeros de pupitre de Casado y ha solicitado a TVE las imágenes de las explicaciones que el líder popular ofreció el pasado 10 de abril.

La juez, no obstante, no tiene potestad para instruir una causa de este tipo. Pablo Casado es diputado y, por lo tanto, aforado. La magistrada tendría que elevar la causa al Tribunal Supremo en caso de encontrar indicios lo suficientemente sólidos como para dudar de la legalidad de su máster.