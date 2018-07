La juez pide a la Guardia Civil un informe sobre los cargos que tenía Casado mientras cursaba el máster

La juez Carmen Rodríguez-Medel, al frente del juzgado número 51 de plaza de Castilla de Madrid, ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre las vinculaciones políticas y con la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Pablo Casado en los años 2008 y 2009, fechas en las que cursaba su máster. La magistrada trata de obtener indicios de si hubo un posible trato de favor hacia el ahora presidente del PP en la convalidación de sus asignaturas y en la obtención de su título.

Rodríguez-Medel, que instruye el caso del máster de Cristina Cifuentes -la ex presidenta de la Comunidad de Madrid declaró este lunes por las supuestas irregularidades-, ya ha citado como investigados a tres compañeros de Pablo Casado. En los años 2008 y 2009, años que centran el informe que ha solicitado la juez, Casado fue diputado por el PP en la Asamblea de Madrid, primero, y director de gabinete del ex presidente José María Aznar, después. A partir de 2011 fue elegido diputado en el Congreso por Ávila. Pese a que los datos son conocidos, la magistrada necesita de un informe pericial para poder tomar una decisión en firme.

Pero la juez también ha solicitado a la Guardia Civil información sobre la vinculación de Casado con la Universidad Rey Juan Carlos. Cabe recordar que el líder popular obtuvo su título de Derecho entre Icade y la Universidad Cardenal Cisneros. Después convalidó 18 asignaturas de las 22 que constituyen el máster de la Rey Juan Carlos.

Rodríguez-Medel preguntó este jueves a Cristina Cifuentes sobre el máster de Casado. La ex presidenta madrileña, como contó EL ESPAÑOL, indicó que no conocía el expediente educativo de su ex compañero salvo por las informaciones periodísticas publicadas.

Por su parte, la Rey Juan Carlos informó a la magistrada de que no tenía constancia de los trabajos que Casado debió presentar para obtener su máster. Fuentes del PP y del centro educativo sostienen que no hay obligatoriedad de guardar estos documentos, siempre que no sean de un Trabajo de Fin de Máster (TFM). Este no es el caso.

Por eso, la juez solicitó a los profesores Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos -los mismos que están investigados por el caso de Cifuentes- que presenten los trabajos, si tienen alguna copia de los mismos. También pidió a TVE las imágenes de las explicaciones que Casado ofreció sobre sus estudios el pasado 10 de abril.

En caso de que la juez encuentre indicios de posibles irregularidades en el máster de Casado, tendrá que elevar la causa al Tribunal Supremo, puesto que el nuevo presidente del PP es diputado y, por tanto, aforado.