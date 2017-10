PP, PSOE y Cs respaldan al rey e Iglesias arremete: "No en nuestro nombre"

Podemos no ha tardado en criticar el discurso del rey Cataluña de esta noche. En un tuit, Iglesias ha asegurado "como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles" que el rey "no votado" no le representa. "No en nuestro nombre", dijo sin especificar.

Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 3 de octubre de 2017

Su tuit fue completado por otros portavoces y dirigentes de Podemos. "El rey desaprovecha la oportunidad de ser parte de la solución. Ni una llamada al diálogo, ni una propuesta. Me deja preocupado", escribió Íñigo Errejón.

"El Rey no ha representado a los millones de personas que queremos dialogo. Se compromete con el PP pero no con España ni con la democracia", dijo por su parte Irene Montero, portavoz parlamentaria.

El PSOE respalda en público, pero algunas voces dudan

La reacción oficial del PSOE corrió a cargo del secretario de Relaciones Institucionales, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que habló desde la sede del partido. "El PSOE quiere agradecer la intervención que el jefe del Estado ha realizado en estos momentos tan delicados, difíciles y complejos. Los socialistas coincidimos con el jefe del Estado en la defensa de la Constitución española, del Estatut de Cataluña, de la legalidad y el Estado de Derecho y de la integridad territorial".

"Queremos subrayar la importante apelación a la concordia y el entendimiento entre todos los catalanes y todos los españoles. Es fundamental y clave que esa concordia y entendimiento se extienda por todos y cada uno de los pueblos de Cataluña y de España", dijo en una brevísima intervención.

Sin embargo, en privado algunos dirigentes lamentaron que el rey no hubiera hecho una apelación específica al diálogo y no hubiera ofrecido un mensaje más esperanzador. "Esto no mueve nada", explicaba un colaborador de Pedro Sánchez. "Parece el discurso del PP", decía un dirigente del PSC.

PP y Cs respaldan el contenido

El Partido Popular ha respaldado punto por punto el mensaje del Rey. "Felipe VI ha vuelto a comprometerse con la legalidad porque no puede haber democracia sin ley". El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha recordado que la Casa Real es "garante de la concordia, la convivencia, la legalidad y la continuidad histórica de España".

Además, recordó que "no hay equidistancia: o se está con los que incumplen la ley o con los que defienden el Estado de derecho".

España necesita esperanza y liderazgo.El Rey ha dado la cara por todos.Es momento de actuar para garantizar la unión de todos los españoles pic.twitter.com/2Do8mt5ho6 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 3 de octubre de 2017

Ciudadanos también considera que ha sido un discurso "imprescindible" en momentos "tan complicados" con un "diagnóstico acertado que compartimos". Fuentes del partido que dirige Albert Rivera señalan que las palabras del monarca manifiestan que las instituciones de Cataluña "se han colocado fuera de la Constitución y de la ley".

También consideran "acertado" el diagnóstico del problema que supone la "fractura social" en Cataluña. La formación naranja califica este mensaje de "serenidad" a los españoles y a los catalanes ya que Felipe VI ha asegurado que "los poderes del Estado van a asegurar el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas y autogobierno en Cataluña".