Detenido en la Puerta del Sol por no ocultar su bandera constitucional

Un hombre ha sido detenido en Madrid este domingo en la plaza de la Puerta del Sol "por llevar una bandera de España", ha explicado María Juste, su mujer, a EL ESPAÑOL, que lo acompañaba en ese momento. "Estábamos dando un paseo por la calle Mayor y él llevaba una bandera de España. Constitucional, eh", ha recalcado.

Al llegar a Sol la Policía les ha dicho que no podía pasar con ella. 'Tienes que tirarla'", ha contado que les dijeron. Algunos furgones cortaban el paso al lugar. "Mi marido les respondió que no la iba a tirar, que era su barrio y que iba a pasear con ella, ¡es que es lo más normal del mundo!", se queja.

Según sus palabras, sin decir nada más, los agentes se abalanzaron sobre él. "Lo han cogido como si fuera un terrorista, ha sido increíble", recuerda. El hombre, de 60 años, se puso a gritar. "Decía que era una vergüenza, claro. La gente que lo vio estaba flipando".

El hecho ocurrió a las seis de la tarde. "Lo metieron en el furgón y todavía no sé nada de él", ha señalado casi cuatro horas después. "Un agente me dijo que podría estar en la comisaria de Leganitos, otro que en Moratalaz, pero no está en ninguna de esas". La mujer del detenido ya ha pedido consejo legal ."Me han dicho que tiene derecho a una llamada y estoy esperándola. Tengo paciencia porque sé que no ha hecho nada malo, lo tendrán que soltar o dejar que se comunique conmigo en algún momento".

"Es una situación de indefensión increíble", subraya. Juste insiste en que no hubo violencia. "No, ningún golpe", ni por parte de los policías, ni de su marido. "Además, yo llevaba su documentación en el bolso y se lo han llevado sin nada. Ni siquiera me dejaron decírselo cuando lo metían en el coche agachado".

En la Puerta del Sol había convocada una concentración a favor del referéndum ilegal. "Creo que eso ha sido lo que ha provocado la reacción de la policía, pero no tiene sentido, todavía faltaban dos horas. Y tenemos derecho a pasear con la bandera de nuestro país por la calle, igual que había gente en el Bernabéu y por todas partes".

María sigue esperando saber algo de su marido. "Estoy en casa pendiente del teléfono. Lo que más me interesa ahora mismo es saber donde está".