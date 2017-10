Piqué rompe a llorar, carga contra Rajoy y se ofrece a retirarse ya de la selección

"Ha sido un día muy duro. Los actos de la Guardia Civil y la Policía hablan por si solos. Soy y me siento catalán. Hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña". Con estas palabras y, literalmente, llorando, analizó Gerard Piqué lo vivido este 1 de octubre, donde fue a votar por la mañana y jugó a puerta cerrada en el Camp Nou.

"Cuando se vota, se puede votar que sí, que no o en blanco. Se vota. En este país se vivió el franquismo y la gente no podía votar. Es un derecho que tenemos que defender con todas las de la ley", siguió comentando Piqué, muy emocionado, al que las lágrimas le impidieron continuar hablando.

"Hay mucha gente que está en total desaprobación con lo que ha pasado hoy en Cataluña y que creen en la democracia. Ha tenido que venir la Guardia Civil y la Policía", continuó Piqué, que añadió que "por un momento pensé que frenarían la votación, pero hacerlo de manera pacifica. No ha sido así. Lo ha visto todo el mundo. Esta decisión creo que ha empeorado las cosas. Es una de las peores decisiones de este país durante los últimos 40 años. Han hecho separar más a Cataluña y a España".

Piqué explicó que para él ir a la selección es una cosa futbolísticamente y nada más, sin ningún sentimiento. "Creo que puede ir a la selección. Si el míster cree que soy un problema o molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado y dejar la selección antes de 2018", explicó. "Cuando dicen que si debo ir a la selección, no es una cuestión patriota. El que va no es el más patriota. Hay muchos jugadores que se han nacionalizado y van. No es una competición de patriotismo. Ir allí es jugar lo mejor posible para poder ganar. Así lo entiendo yo".

Piqué también cargó contra Rajoy: "Tenemos un presidente del Gobierno que tiene el nivel que tiene, va por el mundo sin saber hablar inglés", dijo. "Creo que estamos delante de un país con un presidente del Gobierno y de un partido que utiliza sus medios para mentir, que han dicho que eramos una pequeña minoría, que eramos millones de personas", añadió.

Sobre el partido ante Las Palmas, explicó que "ha sido la peor experiencia como profesional que he tenido en mi vida. Ha sido un día muy duro. Llevamos siete años en pie, donde la gente se manifiesta sin violencia, los actos de hoy lo han visto todo el mundo y habrá consecuencias".

Por último, lanzó un mensaje a los catalanes: "Estoy muy orgulloso de Cataluña y de toda gente. Hoy hemos demostrado que esta gente se merece más. Se han manifestado pacíficamente. Les digo que lo sigan haciendo igual. Que sean siempre así, por mucho que les inciten. Que canten bien alto".