Piqué, tras votar: “Juntos somos imparables en defensa de la Democracia”

Gerard Piqué, que esta misma semana ya había declarado estar a favor del referéndum, ha acudido a su colegio electoral a depositar el voto. El defensa del Barcelona se ha echado una foto delante de la urna y ha escrito en su cuenta de Twitter: “Juntos somos imparables en defensa de la Democracia”.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 de octubre de 2017

El jugador del Barcelona, que esta tarde tiene partido contra Las Palmas (16:15 horas), ya se había pronunciado esta misma semana a favor del referéndum. En su cuenta de Twitter. El pasado 28 de septiembre, a través de su cuenta, escribió: “Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos alto y fuerte #votaremos”.

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

Tras sus palabras, el seleccionador español, Julen Lopetegui, lo convocó para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia del 6 y 9 de octubre contra Albania e Israel. El técnico reconoció que siempre había rendido bien y que no había ningún motivo para que no estuviera en la lista. Y, por la noche, el propio Gerard Piqué confesó que era un orgullo ir con la Roja.

Sergio Ramos, en cambio, no lo vio así. El defensa del Madrid, en declaraciones posteriores al tuit de Piqué, declaró: “No es lo mejor si quieres que no te piten (…) Quizás un tuit no es lo mejor para el grupo (en referencia a la selección), pero cada uno es libre de decir lo que piensa”, terminó.

Puyol y Xavi, a favor del referéndum

Este mismo domingo, Carles Puyol, exjugador del Barcelona y exinternacional español, también se ha pronunciado a favor del referéndum: “Votar es Democracia”, añadió en su cuenta de Twitter el autor del gol contra Alemania de las semifinales del Mundial de Sudáfrica.

Votar es democracia! — Carles Puyol (@Carles5puyol) 1 de octubre de 2017

Y lo ha seguido Xavi Hernández, que en un vídeo en su cuenta de Twitter ha sido muy duro con lo la situación: “Lo que está sucediendo en Cataluña es una vergüenza. Es inadmisible que en un país democrático la gente no pueda votar. Mi apoyo a todos. Visca Cataluña”, finalizó.