Marco Asensio, al once para convertir el Bernabéu en un fortín

El Bernabéu, esta temporada, ha escuchado toda la música posible, pero no siempre con el mismo resultado. En la Supercopa de España, el Madrid no titubeó: victoria fácil ante el Barcelona (2-0) y a otra cosa. En Champions, más de lo mismo: goleada contra el APOEL (3-0) y estreno soñado. Sin embargo, la dinámica en Liga es otra. El equipo de Zidane no sabe lo que es sumar tres puntos este curso en su estadio: empató frente a Valencia (2-2) y Levante (1-1), y perdió contra el Betis de Quique Setién (0-1). ¿La solución? Zidane espera que llegue inmediatamente, este domingo, contra el Espanyol (20:45 horas). Y lo hará, seguramente, con Asensio en el once, que entraría en recambio de Bale.

El camino para cambiarlo ya lo conoce el francés. Su equipo viene de dos victorias consecutivas fuera de casa frente a Alavés (1-2) y Borussia de Dortmund (1-3), jugando bien, marcando y con Cristiano Ronaldo totalmente recuperado (viene de marcar dos goles en Alemania). Por tanto, el Madrid, con la lección aprendida, tratará de revertir esa situación con la ayuda del Bernabéu. “La afición es la de toda la vida y no la queremos cambiar, no se puede pensar que no nos gusta jugar aquí porque si podemos, lo hacemos siempre. Es verdad que perdimos puntos en Liga, pero podemos acabar con ello este domingo. Queremos sumar tres puntos y hacer todo lo posible. A nuestra afición la queremos y todos los jugadores y miembros de la plantilla queremos jugar en este estadio”, reconoció Zidane en la rueda de prensa previa.

Con ese binomio entre plantilla y afición, el Madrid necesita ganar para no perder a los de arriba (Barcelona, Atlético y Sevilla) sin Marcelo, Carvajal, Theo, Kovacic y Benzema, todavía lesionados, y con la duda de Bale, que se retiró con molestias en Dortmund. Tan solo una “sobrecarga”, según Zidane. Suficiente, en cualquier caso, para que el galés descanse y Zidane le dé la alternativa a Marco Asensio, que la pasada semana fue designado por L’Equipe como mejor jugador sub-21 del mundo y que el pasado viernes firmó su renovación hasta 2023 con el Real Madrid.

Asensio, durante un partido con el Madrid. Reuters

Precisamente, Marco Asensio estará en el once contra el Espanyol, el equipo en el que se hizo ‘hombre’. El Madrid decidió que el club catalán era el mejor para formar a su pupilo en su salto a Primera división y lo cedió allí hace dos temporadas. Y el mallorquín cumplió a la perfección jugando 37 partidos, marcando cuatro goles y, sobre todo, dando 15 asistencias. Una barbaridad para un jugador que entonces apenas sobrepasaba la mayoría de edad y que ya apuntaba muy alto.

Aquellas buenas sensaciones las ha confirmado en estas dos temporadas en el Real Madrid. En la primera, asumiendo el rol de suplente y sin exigencias, disfrutando y aprendiendo; y en esta segunda, tratando de ganarse un puesto en el once con goles determinantes (como los dos marcados en la Supercopa de España o los dos contra el Valencia en Liga). Motivos suficientes como para que el francés confíe en él ante el Espanyol para retomar la senda de la victoria en Liga en el Bernabéu.

El objetivo, sin embargo, no es sencillo. El Espanyol, después de un mal comienzo de temporada, ha recuperado sensaciones y, sobre todo, resultados. Tras un empate y una goleada frente al Deportivo (4-1), el equipo de Quique Sánchez Flores buscará casi un imposible (los catalanes llevan 21 años sin ganar en el Bernabéu) y seguir sumando. Y lo hará, también, para intentar estropearle el día a Zidane, que podría sumar su victoria número 50 como técnico blanco. En el Bernabéu, además. Ese estadio ‘maldito’ de momento en Liga, pero talismán siempre. El sitio donde todo empieza y acaba.