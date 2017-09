Guardiola confiesa que quiere entrenar a España en un Mundial

Guardiola, entrenador del Manchester City, reconoció en una entrevista con Gary Lineker, ex jugador del Barcelona, entre otros clubes, que no le importaría entrenar a España. La secuencia, en la BBC, fue la siguiente. A la pregunta del futbolista inglés de si le gustaría entrenar alguna vez a una selección, el técnico catalán dijo que sí. “¿Y España o Cataluña?”, añadió. A lo que Pep respondió: “España, creo… no lo sé”.

En la misma entrevista, el técnico del City, que este domingo juega contar el Chelsea en la Premier League (18:00 horas), también repasó una anécdota. Al parecer, cuando Guardiola era recogepelotas en el Camp Nou, Gary Lineker se negó a darle su camiseta en varias ocasiones. “Nunca te lo perdonaré”, reconoció, entre risas. Y el inglés le pidió disculpas.

Además, Guardiola añadió que esta temporada necesita ganar títulos con el Manchester City y que Messi es el “mejor jugador de la historia de largo” y que es “la belleza del fútbol”.

El Manchester City de Guardiola marcha segundo en la Premier League con los mismos puntos que el Manchester United de José Mourinho. Para el partido contra el Chelsea, Guardiola no podrá contar con Agüero, que tras tener un accidente, no podrá jugar en los próximos dos meses.