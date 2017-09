Ramos avisa a Piqué por su tuit: "No es lo mejor si quieres que no te piten"

D. C.

Este jueves, Gerard Piqué volvió a posicionarse políticamente pidiendo al pueblo catalán que fueran a votar en el reférendum independentista, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, del próximo domingo.

Tras las reacciones a tal petición, Sergio Ramos, capitán de la selección española, ha contestado al tuit de Piqué asegurando "que no es lo mejor si no quieres que te piten". El futbolista del Real Madrid añadió, en un acto publicitario, que "quizá el tuit no es lo mejor para el grupo (en referencia a la selección), pero cada uno es libre de decir lo que piensa".

Salvo sorpresa, Sergio Ramos y Gerard Piqué volverán a compartir concentración a partir del próximo lunes, cuando 'La Roja' inicie una semana y media de convivencia en el marco de los dos últimos partidos oficiales que le quedan a España antes del Mundial de Rusia: en Alicante ante Albania y en Israel. Lopetegui dará su lista este viernes y en ella estarán los jugadores de Madrid y Barça.

Sergio Ramos, ejerciendo de capitán del combinado nacional, ha defendido en todas las concentraciones a Piqué, pidiendo a la gente que no le pitara (la última vez en el Santiago Bernabéu) y solicitando al público que apoyara al central catalán así como a todos los jugadores de la selección.

"Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos alto y fuerte #Votaremos", escribió Piqué este jueves en su Twitter, motivo por el que Ramos le ha contestado horas más tarde.